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A1-04-011-I
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ КНОПОЧНЫЙ 250В 0.4А ДЛЯ ЭЛЕКТРОЗВОНКОВ DIY
A1-04-011-I

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ КНОПОЧНЫЙ 250В 0.4А ДЛЯ ЭЛЕКТРОЗВОНКОВ DIY

Референс: A1-04-011-I
Линейка Blanca

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ КНОПОЧНЫЙ открытой установки, 250В, 0.4А, ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЗВОНКОВ, в индивидуальном пакете

Спецификация
Технические характеристики
EC000132 Кнопка (нажимная) дверного звонка
С полем для надписи Нет
Материал Пластик
Цвет изделия Белый
Номинальное напряжение 250
Основные характеристики
Серия Prima
Тип продукта кнопочный выключатель
Область применения управление
Тип упаковки индивидуальный
Дополнительные характеристики
Цветовой оттенок белый
Тип монтажа открытый
Номинальный ток 0,4 А в 250 V переменный ток
Режим фиксации винтами
Тип привода кнопка
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP20
Экологичность предложения
Не содержит ртути да
Регламент reach Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину
Информация об исключениях по регламенту rohs да
Регламент rohs китая Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества дла сведения
Экологическая отчетнсть ENVPEP130201EN
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.36064808000474.64.62.4 см. 0.017кг.
CAR
225шт.1360648080004423.219.58.9 см. 0.521кг.
BAG
3150шт.4360648080004540.424.228.8 см. 3.418кг.
P12
44500шт.12080101.4 см. 120.53кг.
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Дата документа: 16/09/2024
Формат ZIP
Размер 318.59 MB
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Д-ТР ЕАЭС-RoHS
ЕАЭС № RU Д-RU.РА01.В.80742_21
Формат PDF
Размер 189.5 kB
Срок действия: 30/03/2021 - 29/03/2026
ЕАЭС № RU Д-RU.РА01.В.80742_21
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