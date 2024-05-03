ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ КНОПОЧНЫЙ 250В 0.4А ДЛЯ ЭЛЕКТРОЗВОНКОВ DIY
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ КНОПОЧНЫЙ 250В 0.4А ДЛЯ ЭЛЕКТРОЗВОНКОВ DIY
Референс: A1-04-011-I
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ КНОПОЧНЫЙ открытой установки, 250В, 0.4А, ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЗВОНКОВ, в индивидуальном пакете
Спецификация
Технические характеристики
EC000132 Кнопка (нажимная) дверного звонка
С полем для надписи Нет
Материал Пластик
Цвет изделия Белый
Номинальное напряжение 250
Основные характеристики
Серия Prima
Тип продукта кнопочный выключатель
Область применения управление
Тип упаковки индивидуальный
Дополнительные характеристики
Цветовой оттенок белый
Тип монтажа открытый
Номинальный ток 0,4 А в 250 V переменный ток
Режим фиксации винтами
Тип привода кнопка
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP20
Экологичность предложения
Не содержит ртути да
Регламент reach Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину
Информация об исключениях по регламенту rohs да
Регламент rohs китая Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества дла сведения
Экологическая отчетнсть ENVPEP130201EN
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606480800047
|4.6
|4.6
|2.4
|см.
|0.017
|кг.
CAR
|2
|—
|25
|шт.
|13606480800044
|23.2
|19.5
|8.9
|см.
|0.521
|кг.
BAG
|3
|—
|150
|шт.
|43606480800045
|40.4
|24.2
|28.8
|см.
|3.418
|кг.
P12
|4
|—
|4500
|шт.
|—
|120
|80
|101.4
|см.
|120.53
|кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Каталог
Каталог электроустановочных изделий 2024
Дата документа: 03/05/2024
Формат PDF
Размер 92.61 MB
Каталог электроустановочных изделий 2024
Каталог
Каталог для дизайнеров 2024
Дата документа: 31/05/2024
Формат PDF
Размер 9.99 MB
Каталог для дизайнеров 2024
BIM модели
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Дата документа: 16/09/2024
Формат ZIP
Размер 318.59 MB
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Д-ТР ЕАЭС-RoHS
ЕАЭС № RU Д-RU.РА01.В.80742_21
Формат PDF
Размер 189.5 kB
Срок действия: 30/03/2021 - 29/03/2026
ЕАЭС № RU Д-RU.РА01.В.80742_21
Подписаться на электронную рассылку Систэм Электрик
Совместимые продукты