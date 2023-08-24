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A1-04-011M
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ КНОПОЧНЫЙ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ ДЛЯ ЭЛ.ЗВОНКОВ, 250B/0.4A +МОНТ.ПЛАСТ.

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ КНОПОЧНЫЙ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ ДЛЯ ЭЛ.ЗВОНКОВ, 250B/0.4A +МОНТ.ПЛАСТ.

Референс: A1-04-011M
Линейка Blanca
Спецификация
Технические характеристики
EC000131 Звонок
Степень защиты (IP) IP20
Номинальное напряжение 250
Тип тока AC (перемен.)
Беспроводной Нет
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.4.64.62.4 см. 0.028кг.
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