ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ КНОПОЧНЫЙ О/У (250В, 0,4А, ДЛЯ ЭЛ./ЗВОНКОВ)
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ КНОПОЧНЫЙ О/У (250В, 0,4А, ДЛЯ ЭЛ./ЗВОНКОВ)
Референс: A10-4-011
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ КНОПОЧНЫЙ открытой установки, 250В, 0.4А, ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЗВОНКОВ
Спецификация
Технические характеристики
EC000132 Кнопка (нажимная) дверного звонка
С полем для надписи Нет
Материал Пластик
Цвет изделия Белый
Номинальное напряжение 250
Основные характеристики
Цветовой оттенок Белый
Сегмент рынка малые коммерческие предприятия рынок жилья
Тип продукта кнопка
Комплектация изделия изделие в сборе
Дополнительные характеристики
Тип покрытия литой
Тип контактов 1 Н.О.
Диапазон мощности
Номинальный ток 0,4 А в 250 В
Режим фиксации защёлкивание
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4607050333315
|4.6
|4.6
|2.4
|см.
|0.021
|кг.
BAG
|3
|—
|200
|шт.
|24607050333319
|40.4
|24.2
|14
|см.
|4.4
|кг.
P12
|4
|—
|14000
|шт.
|—
|120
|80
|113
|см.
|440
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 22 мм
Высота 45 мм
Ширина 45 мм
Документы
Фильтры
Тип документа
Каталог
Каталог электроустановочных изделий 2024
Дата документа: 03/05/2024
Формат PDF
Размер 92.61 MB
Каталог электроустановочных изделий 2024
Каталог
Каталог для дизайнеров 2024
Дата документа: 31/05/2024
Формат PDF
Размер 9.99 MB
Каталог для дизайнеров 2024
BIM модели
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Дата документа: 16/09/2024
Формат ZIP
Размер 318.59 MB
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Д-ТР ЕАЭС-RoHS
ЕАЭС № RU Д-RU.РА01.В.80742_21
Формат PDF
Размер 189.5 kB
Срок действия: 30/03/2021 - 29/03/2026
ЕАЭС № RU Д-RU.РА01.В.80742_21
Подписаться на электронную рассылку Систэм Электрик
Совместимые продукты