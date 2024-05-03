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A10-4-011
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ КНОПОЧНЫЙ О/У (250В, 0,4А, ДЛЯ ЭЛ./ЗВОНКОВ)
A10-4-011

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ КНОПОЧНЫЙ О/У (250В, 0,4А, ДЛЯ ЭЛ./ЗВОНКОВ)

Референс: A10-4-011
Линейка Blanca

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ КНОПОЧНЫЙ открытой установки, 250В, 0.4А, ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЗВОНКОВ

Спецификация
Технические характеристики
EC000132 Кнопка (нажимная) дверного звонка
С полем для надписи Нет
Материал Пластик
Цвет изделия Белый
Номинальное напряжение 250
Основные характеристики
Цветовой оттенок Белый
Сегмент рынка малые коммерческие предприятия рынок жилья
Тип продукта кнопка
Комплектация изделия изделие в сборе
Дополнительные характеристики
Тип покрытия литой
Тип контактов 1 Н.О.
Диапазон мощности
Номинальный ток 0,4 А в 250 В
Режим фиксации защёлкивание
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.46070503333154.64.62.4 см. 0.021кг.
BAG
3200шт.2460705033331940.424.214 см. 4.4кг.
P12
414000шт.12080113 см. 440кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 22 мм
Высота 45 мм
Ширина 45 мм
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Д-ТР ЕАЭС-RoHS
ЕАЭС № RU Д-RU.РА01.В.80742_21
Формат PDF
Размер 189.5 kB
Срок действия: 30/03/2021 - 29/03/2026
ЕАЭС № RU Д-RU.РА01.В.80742_21
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