Продукты
AC-C8
Контроллер СКУД, 8дв 8Wiegand OSDP 32UIO 16DO Ethernet RS-485, б/корп ⎓12…14,5В
AC-C8

Контроллер СКУД, 8дв 8Wiegand OSDP 32UIO 16DO Ethernet RS-485, б/корп ⎓12…14,5В

Референс: AC-C8
Линейка SystemeAC

Контроллер СКУД, до 12 дверей, 8 портов Wiegand, 1 порт OSDP, 32UIO 16DO, Ethernet RS-485, бескорпусное исполнение, питание ⎓12…14,5В до 5А

Спецификация
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.468040916941430217 см. 0.54кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Каталог
СКУД SystemeAC каталог
Дата документа: 29/10/2023
Формат PDF
Размер 430.81 kB
СКУД SystemeAC каталог
Техническая документация
SystemeAC AC-C8 Контроллер - Руководство
Дата документа: 03/05/2024
Формат PDF
Размер 1.5 MB
SystemeAC AC-C8 Контроллер - Руководство
Каталог
Каталог решений для автоматизации промышленности и зданий
Дата документа: 25/09/2024
Формат PDF
Размер 3.01 MB
Каталог решений для автоматизации промышленности и зданий
Д-ТР ТС-ЭМС
ЕАЭС N RU Д-RU.РА02.В.85121_24
Формат PDF
Размер 740.44 kB
Срок действия: 18/03/2024 - 17/03/2029
ЕАЭС N RU Д-RU.РА02.В.85121_24
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
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