Продукты
AC-C8-PSU-BOX
Шкаф СКУД для 1C8, мет, не вкл. C8, =14В 6А, ИБП =12В 4,5А, замок тампер, пит~220В

Шкаф СКУД для 1C8, мет, не вкл. C8, =14В 6А, ИБП =12В 4,5А, замок тампер, пит~220В

Референс: AC-C8-PSU-BOX
Линейка SystemeAC

Шкаф СКУД, до 12 дверей, для установки 1 контроллера C8, металлический, =14В 6А, ИБП =12В 4,5А, замок, датчик открытия двери, питание ~220В, не включает C8 и АКБ

Спецификация
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.4680409193921404515 см. 11кг.
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Тип документа
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Каталог
Каталог решений для автоматизации промышленности и зданий
Дата документа: 25/09/2024
Формат PDF
Размер 3.01 MB
Каталог решений для автоматизации промышленности и зданий
С-ТР ТС-ЭМС, С-ТР ТС-НВО
ЕАЭС RU С-RU.НВ12.В.01204_24
Формат PDF
Размер 1.8 MB
Срок действия: 23/05/2024 - 22/05/2029
ЕАЭС RU С-RU.НВ12.В.01204_24
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
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