Продукты
AC-IO162
Модуль расширения 16DI 2DO RS б/корп
AC-IO162

Модуль расширения 16DI 2DO RS б/корп

Референс: AC-IO162
Линейка SystemeAC

Модуль расширения, 16 шлейфов ОС, 2 DO, RS485, бескорпусное исполнение, питание =12В

Спецификация
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.468040916943826176 см. 0.28кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Каталог
СКУД SystemeAC каталог
Дата документа: 29/10/2023
Формат PDF
Размер 430.81 kB
СКУД SystemeAC каталог
Техническая документация
SystemeAC AC-IO Модуль расширения - Руководство
Дата документа: 03/05/2024
Формат PDF
Размер 658.87 kB
SystemeAC AC-IO Модуль расширения - Руководство
Каталог
Каталог решений для автоматизации промышленности и зданий
Дата документа: 25/09/2024
Формат PDF
Размер 3.01 MB
Каталог решений для автоматизации промышленности и зданий
Д-ТР ТС-ЭМС
ЕАЭС N RU Д-RU.РА02.В.85147_24
Формат PDF
Размер 743.03 kB
Срок действия: 18/03/2024 - 17/03/2029
ЕАЭС N RU Д-RU.РА02.В.85147_24
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
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