Модуль расширения 16DI 2DO RS б/корп
Модуль расширения 16DI 2DO RS б/корп
Референс: AC-IO162
Модуль расширения, 16 шлейфов ОС, 2 DO, RS485, бескорпусное исполнение, питание =12В
Спецификация
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4680409169438
|26
|17
|6
|см.
|0.28
|кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Каталог
СКУД SystemeAC каталог
Дата документа: 29/10/2023
Формат PDF
Размер 430.81 kB
СКУД SystemeAC каталог
Техническая документация
SystemeAC AC-IO Модуль расширения - Руководство
Дата документа: 03/05/2024
Формат PDF
Размер 658.87 kB
SystemeAC AC-IO Модуль расширения - Руководство
Каталог
Каталог решений для автоматизации промышленности и зданий
Дата документа: 25/09/2024
Формат PDF
Размер 3.01 MB
Каталог решений для автоматизации промышленности и зданий
Д-ТР ТС-ЭМС
ЕАЭС N RU Д-RU.РА02.В.85147_24
Формат PDF
Размер 743.03 kB
Срок действия: 18/03/2024 - 17/03/2029
ЕАЭС N RU Д-RU.РА02.В.85147_24
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