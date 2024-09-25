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AC-IO162-BOX
Шкаф ОС 16шл, для IO162, не вкл IO162, ИБП =12В 2,8А мет замок тампер пит~220В

Шкаф ОС 16шл, для IO162, не вкл IO162, ИБП =12В 2,8А мет замок тампер пит~220В

Референс: AC-IO162-BOX
Линейка SystemeAC

Шкаф ОС, до 16 шлейфов, для установки 1 модуля IO162, содержит ИБП =12В 2,8А, металл, металлический, датчик открытия двери, питание ~220В, не включает IO162 и АКБ

Спецификация
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.4680409194058404515 см. 8кг.
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Тип документа
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Каталог
Каталог решений для автоматизации промышленности и зданий
Дата документа: 25/09/2024
Формат PDF
Размер 3.01 MB
Каталог решений для автоматизации промышленности и зданий
С-ТР ТС-ЭМС, С-ТР ТС-НВО
ЕАЭС RU С-RU.НВ12.В.01204_24
Формат PDF
Размер 1.8 MB
Срок действия: 23/05/2024 - 22/05/2029
ЕАЭС RU С-RU.НВ12.В.01204_24
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
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