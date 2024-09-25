Шкаф ОС 16шл, для IO162, не вкл IO162, ИБП =12В 2,8А мет замок тампер пит~220В
Шкаф ОС 16шл, для IO162, не вкл IO162, ИБП =12В 2,8А мет замок тампер пит~220В
Референс: AC-IO162-BOX
Шкаф ОС, до 16 шлейфов, для установки 1 модуля IO162, содержит ИБП =12В 2,8А, металл, металлический, датчик открытия двери, питание ~220В, не включает IO162 и АКБ
Спецификация
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4680409194058
|40
|45
|15
|см.
|8
|кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Каталог
Каталог решений для автоматизации промышленности и зданий
Дата документа: 25/09/2024
Формат PDF
Размер 3.01 MB
Каталог решений для автоматизации промышленности и зданий
С-ТР ТС-ЭМС, С-ТР ТС-НВО
ЕАЭС RU С-RU.НВ12.В.01204_24
Формат PDF
Размер 1.8 MB
Срок действия: 23/05/2024 - 22/05/2029
ЕАЭС RU С-RU.НВ12.В.01204_24
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