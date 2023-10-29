Продукты
AC-KLC-TOUCH
Пульт охранный СЖКЭ 5" Eth RS, черный
AC-KLC-TOUCH

Пульт охранный СЖКЭ 5" Eth RS, черный

Референс: AC-KLC-TOUCH
Линейка SystemeAC
Спецификация
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.468040916944530217 см. 2.3кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Каталог
СКУД SystemeAC каталог
Дата документа: 29/10/2023
Формат PDF
Размер 430.81 kB
СКУД SystemeAC каталог
Техническая документация
SystemeAC AC-KLC-TOUCH Пульты - Руководство
Дата документа: 22/05/2024
Формат PDF
Размер 358.09 kB
SystemeAC AC-KLC-TOUCH Пульты - Руководство
Каталог
Каталог решений для автоматизации промышленности и зданий
Дата документа: 25/09/2024
Формат PDF
Размер 3.01 MB
Каталог решений для автоматизации промышленности и зданий
Д-ТР ТС-ЭМС
ЕАЭС N RU Д-RU.РА02.В.85161_24
Формат PDF
Размер 741.79 kB
Срок действия: 18/03/2024 - 17/03/2029
ЕАЭС N RU Д-RU.РА02.В.85161_24
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
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