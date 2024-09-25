Пульт охранный, сенсорный ЖКЭ 5" вкл.XPass D2-MDB, Ethernet RS-485 =24В чер
Пульт охранный, сенсорный ЖКЭ 5" вкл.XPass D2-MDB, Ethernet RS-485 =24В чер
Референс: AC-KLCR-TOUCH
Спецификация
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4680409169452
|30
|21
|7
|см.
|2.47
|кг.
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Тип документа
Каталог
Каталог решений для автоматизации промышленности и зданий
Дата документа: 25/09/2024
Формат PDF
Размер 3.01 MB
Каталог решений для автоматизации промышленности и зданий
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