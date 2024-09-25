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AC-RD-BH-BT
Считыватель карт XPass D2-GDB, уст/врезная =12В
AC-RD-BH-BT

Считыватель карт XPass D2-GDB, уст/врезная =12В

Референс: AC-RD-BH-BT
Линейка SystemeAC
Спецификация
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.468040916952015104 см. 0.22кг.
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Тип документа
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Каталог
Каталог решений для автоматизации промышленности и зданий
Дата документа: 25/09/2024
Формат PDF
Размер 3.01 MB
Каталог решений для автоматизации промышленности и зданий
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