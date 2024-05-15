Выносной 7-дюймовый ЖК дисплей для активного фильтра гармоник
Выносной 7-дюймовый ЖК дисплей для активного фильтра гармоник
Референс: AHFHMI7
Выносной 7дюймовый дисплей для активных фильтров гармоник и статических генераторов реактивной мощности торговой марки Systeme Electric серии SystemeSine, номинальное напряжение 24В DC, степень защиты IP65, рабочая температура от -10°C до +60°C
Спецификация
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4680409071816
|5
|14.3
|20.4
|см.
|1.3
|кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Каталог
Каталог SystemeSine AHF & SVG
Дата документа: 15/05/2024
Формат PDF
Размер 4.01 MB
Каталог SystemeSine AHF & SVG
Техническая документация
Брошюра SystemeSine AHF
Дата документа: 21/06/2024
Формат PDF
Размер 4.54 MB
Брошюра SystemeSine AHF
Техническая документация
Руководство пользователя дисплеи для активных фильтров гармоник и статических генераторов реактивной мощности AHF и SVG
Дата документа: 18/06/2024
Формат PDF
Размер 1.27 MB
Руководство пользователя дисплеи для активных фильтров гармоник и статических генераторов реактивной мощности AHF и SVG
Техническая документация
РЭ дисплеи SystemeSine AHF
Дата документа: 12/05/2024
Формат PDF
Размер 6.05 MB
РЭ дисплеи SystemeSine AHF
Подписаться на электронную рассылку Систэм Электрик
Рекомендуемые продукты