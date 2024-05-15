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AHFM050W4D31
Активный фильтр гармоник 50А, 400В, IP31, навесной модуль, ЖК
AHFM050W4D31

Активный фильтр гармоник 50А, 400В, IP31, навесной модуль, ЖК

Референс: AHFM050W4D31
Линейка SystemeSine AHF

Активный фильтр гармоник торговой марки Systeme Electric серии SystemeSine типа AHF, номинальный ток 50А, номинальное напряжение 400В, степень защиты IP31, навесной модуль со встроенным 4,3 дюймовым ЖК дисплеем

Спецификация
Технические характеристики
EC002758 Устройство управления энергопотреблением (контроллер)
С коммуникационным интерфейсом RS-232 Нет
Номинальный ток (A) 50
Номинальное напряжение (В) 400
Номин. раб. ток Ie в режимах нагрузки AC-15 400 В 50
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.46804091472906083.421 см. 40кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Каталог
Каталог SystemeSine AHF & SVG
Дата документа: 15/05/2024
Формат PDF
Размер 4.01 MB
Каталог SystemeSine AHF & SVG
Техническая документация
Брошюра SystemeSine AHF
Дата документа: 21/06/2024
Формат PDF
Размер 4.54 MB
Брошюра SystemeSine AHF
Техническая документация
РЭ дисплеи SystemeSine AHF
Дата документа: 12/05/2024
Формат PDF
Размер 6.05 MB
РЭ дисплеи SystemeSine AHF
Техническая документация
Руководство по эксплуатации SystemeSine AHF
Дата документа: 27/04/2024
Формат PDF
Размер 9.49 MB
Руководство по эксплуатации SystemeSine AHF
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