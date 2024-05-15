Активный фильтр гармоник 150А, 400В, IP20, навесной модуль, ЖК
Активный фильтр гармоник 150А, 400В, IP20, навесной модуль, ЖК
Референс: AHFM150W4D20
Активный фильтр гармоник торговой марки Systeme Electric серии SystemeSine типа AHF, номинальный ток 150А, номинальное напряжение 400В, степень защиты IP20, навесной модуль со встроенным 4,3 дюймовым ЖК дисплеем
Спецификация
Технические характеристики
EC002758 Устройство управления энергопотреблением (контроллер)
С коммуникационным интерфейсом RS-232 Нет
Номинальный ток (A) 150
Номинальное напряжение (В) 400
Номин. раб. ток Ie в режимах нагрузки AC-15 400 В 150
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4680409047118
|47.7
|84.5
|58.7
|см.
|65
|кг.
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Тип документа
Каталог
Каталог SystemeSine AHF & SVG
Дата документа: 15/05/2024
Формат PDF
Размер 4.01 MB
Каталог SystemeSine AHF & SVG
Техническая документация
Брошюра SystemeSine AHF
Дата документа: 21/06/2024
Формат PDF
Размер 4.54 MB
Брошюра SystemeSine AHF
Техническая документация
РЭ дисплеи SystemeSine AHF
Дата документа: 12/05/2024
Формат PDF
Размер 6.05 MB
РЭ дисплеи SystemeSine AHF
Техническая документация
Руководство по эксплуатации SystemeSine AHF
Дата документа: 27/04/2024
Формат PDF
Размер 9.49 MB
Руководство по эксплуатации SystemeSine AHF
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