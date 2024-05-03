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ATN000100
ATLASDESIGN КОРОБКА для наружного монтажа, БЕЛЫЙ
ATN000100

ATLASDESIGN КОРОБКА для наружного монтажа, БЕЛЫЙ

Референс: ATN000100
Линейка AtlasDesign

Коробка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign в цвете белый наружного монтажа. - Позволяет установить любую функцию скрытого монтажа на стену (как изделие открытого монтажа). - Благодаря специальным соединителям, входящим в комплект изделия, несколько коробок можно соединить между собой. - Пластик с ионами серебра в белом цвете обеспечивает антибактериальный эффект. - Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению.

Спецификация
Технические характеристики
EC000080 Корпус (адаптер) для накладного монтажа ЭУИ скрытой установки
Цвет изделия Белый
Ориентация монтажа Вертикальн.
Глубина устройства 35
Ширина устройства 84
Основные характеристики
Минимальная партия для продажи 1
Серия AtlasDesign
Тип упаковки Флоупак
Совместимость серий продукта розетка
Тип продукта монтажная коробка
Дополнительные характеристики
Цветовой оттенок Белый
Режим фиксации винты
Количество постов 1-постовая
Тип монтажа открытый
Тип покрытия глянцевое
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP20
Экологичность не содержит галогенов
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.360648958296817.512.5553.777 см. 0.056кг.
CAR
216шт.1360648958296537.218.5110.6 см. 0.966кг.
BAG
396шт.4360648958296638.438.433.2 см. 5.288кг.
P12
41728шт.12080114.6 см. 109.894кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 35 мм
Высота 84 мм
Ширина 84 мм
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Тип документа
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Каталог
Каталог электроустановочных изделий 2024
Дата документа: 03/05/2024
Формат PDF
Размер 92.61 MB
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Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Дата документа: 16/09/2024
Формат ZIP
Размер 318.59 MB
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Официальные письма
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Дата документа: 10/09/2024
Формат PDF
Размер 1.3 MB
Отказное письмо для позиций, не требующих сертификатов
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