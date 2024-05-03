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ATN000102
ATLASDESIGN 2-постовая РАМКА, универсальная, БЕЛЫЙ
ATN000102

ATLASDESIGN 2-постовая РАМКА, универсальная, БЕЛЫЙ

Референс: ATN000102
Линейка AtlasDesign

Рамка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign в цвете белый двухместная. - Пластик с ионами серебра в белом цвете обеспечивает антибактериальный эффект. - Устанавливается в вертикальном и горизонтальном положениях. - Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению. - Позволяет гармонично вписать электроустановочное изделие в интерьер помещения.

Спецификация
Технические характеристики
EC000007 Рамка для электроустановочных устройств
Количество постов по вертикали 1
Количество модулей по горизонтали (для модульных серий) 2
Степень защиты (IP) IP20
Прозрачный Нет
Основные характеристики
Режим фиксации 4 точки крепления
Тип продукта рамка
Количество мест 2-постовая горизонтальная/вертикальная
Область применения монтаж
Серия AtlasDesign AtlasDesign
Дополнительные характеристики
Поверхность антибактериальный
Стандарты EN 60669-1
Расстояние между центрами 71 мм
Материал ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол): рамка
Вес нетто 0.029 кг
Условия эксплуатации
Экологичность не содержит галогенов
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.360648958298223.510.51.3 см. 0.03кг.
CAR
230шт.1360648958298937.218.610.6 см. 1.051кг.
BAG
3180шт.4360648958298038.438.433.2 см. 6.831кг.
P12
43240шт.12080114.6 см. 140.948кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 12 мм
Высота 83 мм
Ширина 154 мм
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Тип документа
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Каталог
Каталог электроустановочных изделий 2024
Дата документа: 03/05/2024
Формат PDF
Размер 92.61 MB
Каталог электроустановочных изделий 2024
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Размер 9.99 MB
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BIM модели
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Дата документа: 16/09/2024
Формат ZIP
Размер 318.59 MB
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Официальные письма
Отказное письмо для позиций, не требующих сертификатов
Дата документа: 10/09/2024
Формат PDF
Размер 1.3 MB
Отказное письмо для позиций, не требующих сертификатов
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