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ATN000108
ATLASDESIGN АДАПТЕР 45, БЕЛЫЙ
ATN000108

ATLASDESIGN АДАПТЕР 45, БЕЛЫЙ

Референс: ATN000108
Линейка AtlasDesign

Адаптер Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign в цвете белый. - Позволяет совмещать рамки AtlasDesign с механизмами других серий, размер которых 45х45 мм. - Пластик с ионами серебра в белом цвете обеспечивает антибактериальный эффект. - Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению.

Спецификация
Технические характеристики
EC002250 Переходник-адаптер/рамка промежуточная для электроустановочных устройств
Цвет изделия Белый
Степень защиты (IP) IP20
С откидной крышкой Нет
Размеры Проектный адаптер
Основные характеристики
Серия AtlasDesign AtlasDesign
Тип продукта адаптер
Количество разъемов (гнёзда) 0
Назначение продукта адаптер
Категория - аксессуар/отдельная деталь принадлежности для применения
Дополнительные характеристики
Тип крышки без крышки
Тип покрытия глянцевое
Направление установки горизонтальная/вертикальная
Тип монтажа прямой монтаж
Поверхность антибактериальный
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.36064817177571610.51.4 см. 0.014кг.
CAR
25шт.13606481717754189.56.5 см. 0.089кг.
BAG
340шт.236064817177517.17.11.2 см. 0.013кг.
P12
43360шт.3360648171775812080113 см. 92.78кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 12.1 мм
Высота 71 мм
Ширина 71 мм
Документы
Фильтры
Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Каталог
Каталог электроустановочных изделий 2024
Дата документа: 03/05/2024
Формат PDF
Размер 92.61 MB
Каталог электроустановочных изделий 2024
Каталог
Каталог для дизайнеров 2024
Дата документа: 31/05/2024
Формат PDF
Размер 9.99 MB
Каталог для дизайнеров 2024
BIM модели
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Дата документа: 16/09/2024
Формат ZIP
Размер 318.59 MB
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Официальные письма
Отказное письмо для позиций, не требующих сертификатов
Дата документа: 10/09/2024
Формат PDF
Размер 1.3 MB
Отказное письмо для позиций, не требующих сертификатов
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