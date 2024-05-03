ATLASDESIGN АДАПТЕР 45, БЕЛЫЙ
ATLASDESIGN АДАПТЕР 45, БЕЛЫЙ
Референс: ATN000108
Адаптер Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign в цвете белый. - Позволяет совмещать рамки AtlasDesign с механизмами других серий, размер которых 45х45 мм. - Пластик с ионами серебра в белом цвете обеспечивает антибактериальный эффект. - Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению.
Спецификация
Технические характеристики
EC002250 Переходник-адаптер/рамка промежуточная для электроустановочных устройств
Цвет изделия Белый
Степень защиты (IP) IP20
С откидной крышкой Нет
Размеры Проектный адаптер
Основные характеристики
Серия AtlasDesign AtlasDesign
Тип продукта адаптер
Количество разъемов (гнёзда) 0
Назначение продукта адаптер
Категория - аксессуар/отдельная деталь принадлежности для применения
Дополнительные характеристики
Тип крышки без крышки
Тип покрытия глянцевое
Направление установки горизонтальная/вертикальная
Тип монтажа прямой монтаж
Поверхность антибактериальный
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606481717757
|16
|10.5
|1.4
|см.
|0.014
|кг.
CAR
|2
|—
|5
|шт.
|13606481717754
|18
|9.5
|6.5
|см.
|0.089
|кг.
BAG
|3
|—
|40
|шт.
|23606481717751
|7.1
|7.1
|1.2
|см.
|0.013
|кг.
P12
|4
|—
|3360
|шт.
|33606481717758
|120
|80
|113
|см.
|92.78
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 12.1 мм
Высота 71 мм
Ширина 71 мм
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Дата документа: 03/05/2024
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Дата документа: 16/09/2024
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Размер 318.59 MB
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