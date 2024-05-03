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ATN000109
ATLASDESIGN ЗАГЛУШКА без суппорта для многопостовых рамок, БЕЛЫЙ
ATN000109

ATLASDESIGN ЗАГЛУШКА без суппорта для многопостовых рамок, БЕЛЫЙ

Референс: ATN000109
Линейка AtlasDesign

Заглушка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign в цвете белый. - Представляет собой пластиковую накладку в дизайне серии, которая закрывает отверстие в стене. Особенно актуальна на этапе косметического ремонта, чтобы скрыть лишние монтажные коробки. - Пластик с ионами серебра в белом цвете обеспечивает антибактериальный эффект. - Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению.

Спецификация
Технические характеристики
EC000011 Управляющие элементы, накладки, заглушки для ЭУИ
Цвет изделия Белый
Не содержит (без) галогенов Да
Сканируемый символ / безбарьерный (для людей с огранич. возможностями) Да
Защитное покрытие поверхности Прочее
Основные характеристики
Цветовой оттенок Белый
Серия AtlasDesign
Тип продукта колпачок
Дополнительные характеристики
Количество постов 1-постовая
Тип монтажа утопленный
Материал ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол): заглушка
Глубина встраивания 0 мм
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.36064817177641610.51.1 см. 0.01кг.
CAR
25шт.13606481717761189.56.5 см. 0.07кг.
BAG
340шт.2360648171776840.419.614 см. 0.741кг.
P12
43360шт.3360648171776512080113 см. 80.18кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 9.1 мм
Высота 56.2 мм
Ширина 57.2 мм
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Тип документа
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Каталог
Каталог электроустановочных изделий 2024
Дата документа: 03/05/2024
Формат PDF
Размер 92.61 MB
Каталог электроустановочных изделий 2024
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Размер 9.99 MB
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BIM модели
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Дата документа: 16/09/2024
Формат ZIP
Размер 318.59 MB
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Официальные письма
Отказное письмо для позиций, не требующих сертификатов
Дата документа: 10/09/2024
Формат PDF
Размер 1.3 MB
Отказное письмо для позиций, не требующих сертификатов
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