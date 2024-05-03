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ATN000115
ВЫКЛ самовозврат, сх.1, 10АХ, мех, БЕЛЫЙ
ATN000115

ВЫКЛ самовозврат, сх.1, 10АХ, мех, БЕЛЫЙ

Референс: ATN000115
Линейка AtlasDesign

Механизм Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign в цвете белый выключателя 1-клавишного с самовозвратом подходит для сетей 250 В, на ток 10 А. - Пластик с ионами серебра в белом цвете обеспечивает антибактериальный эффект. - Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению. - Усиленные прямые монтажные лапки для лучшей фиксации механизма в монтажной коробке. - Усиленные прямые монтажные лапки для лучшей фиксации механизма в монтажной коробке.

Спецификация
Технические характеристики
EC000029 Кнопочный, самовозвратный, карточный выключатель
Цвет изделия Белый
С подсветкой Нет
Цвет по RAL 9003
Ширина устройства 71
Основные характеристики
Номинальный ток 10 A в 250 В Переменный ток 50 Гц
Режим фиксации винты
Тип упаковки Флоупак
Серия AtlasDesign
Цветовой оттенок Белый
Дополнительные характеристики
Поверхность декоративное покрытие
Емкость зажимного соединения 1...2.5 мм² для Жесткий кабель(и) 1...2.5 мм² для Гибкий кабель(и)
Вес нетто 0.071 кг
Стандарты IEC 60669
Форма отвертки Pozidriv No 1
Условия эксплуатации
Экологичность не содержит галогенов
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.36064895830571610.54.2 см. 0.068кг.
CAR
25шт.13606489583054239.28.9 см. 0.401кг.
BAG
320шт.4360648958305540.424.210.6 см. 1.787кг.
P12
41800шт.12080110.4 см. 178.817кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 40 мм
Высота 71 мм
Ширина 71 мм
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Дата документа: 16/09/2024
Формат ZIP
Размер 318.59 MB
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Техническая документация
Выключатели и переключатели серии AtlasDesign
Дата документа: 05/03/2024
Формат PDF
Размер 620.66 kB
Выключатели и переключатели серии AtlasDesign
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