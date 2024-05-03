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ATN000128
РОЗЕТКА дв. з/к шт крыш, 16А,в сб, БЕЛЫЙ
ATN000128

РОЗЕТКА дв. з/к шт крыш, 16А,в сб, БЕЛЫЙ

Референс: ATN000128
Линейка AtlasDesign

Розетка двойная Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign (в сборе, цвет белый) с заземлением и шторками, со сдвижными крышками подходит для сетей 250 В, на ток 16 А. - Пластик с ионами серебра в белом цвете обеспечивает антибактериальный эффект. - Заземляющий контакт обеспечивает дополнительную защиту от удара электрическим током. - Специальная монтажная коробка входит в комплект. - Это самая плоская розетка в своем сегменте – она практически сливается со стеной.

Спецификация
Технические характеристики
EC000125 Розетка силовая (штепсельная)
С сигнальной лампой (индикатором) Нет
С ориентационной подсветкой Нет
С встроенным зарядным устройством USB Нет
С выталкивателем Нет
Основные характеристики
Тип упаковки Флоупак
Серия AtlasDesign
Номинальный ток 16 A в 220...250 В Переменный ток 50 Гц
Комплектация изделия изделие в сборе
Минимальная партия для продажи 1
Дополнительные характеристики
Тип монтажа утопленный
Количество кабелей 6
Поверхность декоративное покрытие
Температура окружающей среды при хранении 5-40 °C
Тип крышки со шторками
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP20
Сертификация EAC
Экологичность не содержит галогенов
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.360648958310123105.8 см. 0.212кг.
CAR
26шт.1360648958310837.218.610.6 см. 1.411кг.
BAG
336шт.4360648958310938.438.433.2 см. 8.986кг.
P12
4648шт.12080114.6 см. 179.744кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 56 мм
Высота 81 мм
Ширина 155 мм
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Техническая документация
Розетки серии AtlasDesign
Дата документа: 19/11/2023
Формат PDF
Размер 473.97 kB
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