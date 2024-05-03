Продукты
ATN000129
Розетка USB A+C 45W «AtlasDesign» С/У б/РАМКИ (230В, 3А)
ATN000129

Розетка USB A+C 45W «AtlasDesign» С/У б/РАМКИ (230В, 3А)

Референс: ATN000129
Линейка AtlasDesign

Розетка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign (цвет белый) двойная USB с разъемами типа A+C высокоскоростная. - Самая современная USB-зарядка с двумя разъемами позволяет заряжать как стандартные мобильные устройства через разъем типа А, так и новейшие устройства с разъемом типа С. - Позволяет заряжать смартфоны последнего поколения, которые поддерживают функцию быстрой зарядки. - Мощность: тип-A – 7.5 Вт, тип-С - 45Вт. - Поддерживает современные протоколы быстрой зарядки QC, PD, последних версий. - Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению.

Спецификация
Технические характеристики
EC002949 USB розетка (зарядное устройство)
Степень защиты (IP) IP20
Цвет Белый
Частота 50-60
Макс. выход. ток 2250
Основные характеристики
Серия AtlasDesign
Комплектация изделия механизм
Выходной ток 2.25A
Цветовой оттенок Белый
Серия продукта AtlasDesign
Дополнительные характеристики
Тип подключения USB тип-С порт 5-20 В постоянный ток, максимальный ток нагрузки: 3.25 A
Соединения – клеммы винтовые зажимы 1.5-2.5 мм²
Форма головки винта PH/SL
Материал термопласт: центральная накладка
Рабочая температура от +5 до +40 °C
Условия эксплуатации
Стандарты TP TС 004/2011
Сертификаты EAC
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.36064822111629.67.25.2 см. 0.145кг.
CAR
28шт.1360648221116923.219.58.9 см. 1.263кг.
BAG
316шт.2360648221116640.424.210.6 см. 2.709кг.
P12
41440шт.3360648221116312080110.4 см. 261.761кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Каталог
Каталог электроустановочных изделий 2024
Дата документа: 03/05/2024
Формат PDF
Размер 92.61 MB
Каталог электроустановочных изделий 2024
Каталог
Каталог для дизайнеров 2024
Дата документа: 31/05/2024
Формат PDF
Размер 9.99 MB
Каталог для дизайнеров 2024
BIM модели
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Дата документа: 16/09/2024
Формат ZIP
Размер 318.59 MB
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Техническая документация
Розетка USB(А+С) 45W cерии AtlasDesign
Дата документа: 19/11/2023
Формат PDF
Размер 249.52 kB
Розетка USB(А+С) 45W cерии AtlasDesign
Назад Далее
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Подписаться на электронную рассылку Систэм Электрик
Рекомендуемые продукты
IMT351501
 
КОРОБКА УСТАНОВОЧНАЯ ДЛЯ ПОЛЫХ СТЕН 68(65)X45 DIY
IMT35100
 
КОРОБКА УСТАНОВОЧНАЯ ДЛЯ СПЛОШНЫХ СТЕН 68(65)X45
IMT35150
 
КОРОБКА УСТАНОВОЧНАЯ ДЛЯ ПОЛЫХ СТЕН 68(65)X45
IMT351001
 
КОРОБКА УСТАНОВОЧНАЯ ДЛЯ СПЛОШНЫХ СТЕН 68(65)X45 DIY
Совместимые продукты
ATN330101
 
ATLASDESIGN NATURE 1-постовая РАМКА, МАТОВОЕ ОРГАНИЧЕСКОЕ СТЕКЛО БЕЛЫЙ
ATN000102
 
ATLASDESIGN 2-постовая РАМКА, универсальная, БЕЛЫЙ
ATN000104
 
ATLASDESIGN 4-постовая РАМКА, универсальная, БЕЛЫЙ
ATN000105
 
ATLASDESIGN 5-постовая РАМКА, универсальная, БЕЛЫЙ
ATN000101
 
ATLASDESIGN 1-постовая РАМКА, БЕЛЫЙ
ATN000103
 
ATLASDESIGN 3-постовая РАМКА, универсальная, БЕЛЫЙ
Фильтры
Поиск
Корзина