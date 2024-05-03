SO+USB РОЗЕТКА A+A, мех, БЕЛЫЙ

Розетка силовая Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign 16А (цвет белый) с заземлением и шторками с розеткой USB, с друмя разъемами типа А - Пластик с ионами серебра в белом цвете обеспечивает антибактериальный эффект. - Заземляющий контакт обеспечивает дополнительную защиту от удара электрическим током. - Шторки обеспечивают дополнительную безопасность в доме, где находятся дети. - Один механизм позволяет как подключить бытовые приборы, так и зарядить мобильные устройства.