Продукты
ATN000137
ДАТЧИК ДВИЖЕНИЯ потолочный, БЕЛЫЙ
ATN000137
ATN000137
ATN000137
ATN000137

ДАТЧИК ДВИЖЕНИЯ потолочный, БЕЛЫЙ

Референс: ATN000137
Линейка AtlasDesign

ATLASDESIGN ДАТЧИК ДВИЖЕНИЯ потолочный, 2000 Вт, 360°, БЕЛЫЙ

Спецификация
Технические характеристики
EC000133 Датчик движения/присутствия в сборе
Номинальное напряжение 230
Защита от подкрадывания (заднее поле наблюдения) Нет
Материал Пластик
Подходит для беспроводной передачи Нет
Основные характеристики
Тип продукта датчик движения
Цветовой оттенок Белый
Область применения освещение
Комплектация изделия механизм в сборе
Серия AtlasDesign AtlasDesign
Дополнительные характеристики
Угол обнаружения 360° горизонт.
[us] номинальное напряжение сети 230 В +/- 10 %
Длина зачистки проводов 6 m
Потребляемая мощность (вт) 0.5 Вт
Соединения – клеммы 0.75...2.5 мм² безвинтовые зажимы для Гибкий кабель 0.75...2.5 мм² безвинтовые зажимы для Жесткий кабель
Условия эксплуатации
Рабочая температура окружающей среды -5-45 °C
Стандарты EN 61000-6-3 класс 2 EN 61000-4-13 EN 60669-2-1 IEC
Степень защиты ip IP20
Сертификаты EAC ГОСТ Р
Относительная влажность 5-95 %
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.36064895858841512.43 см. 0.153кг.
CAR
25шт.1360648958588137.218.610.6 см. 0.908кг.
BAG
330шт.2360648958588838.438.433.2 см. 5.97кг.
P12
4540шт.2360648958598712080114.6 см. 125.46кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 36 мм
Высота 85 мм
Ширина 85 мм
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Фильтры
Тип документа
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Каталог электроустановочных изделий 2024
Дата документа: 03/05/2024
Формат PDF
Размер 92.61 MB
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Размер 9.99 MB
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Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Дата документа: 16/09/2024
Формат ZIP
Размер 318.59 MB
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Техническая документация
Датчик движения серии AtlasDesign
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 245.39 kB
Датчик движения серии AtlasDesign
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