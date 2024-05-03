ДАТЧИК ДВИЖЕНИЯ потолочный, БЕЛЫЙ
ДАТЧИК ДВИЖЕНИЯ потолочный, БЕЛЫЙ
Референс: ATN000137
ATLASDESIGN ДАТЧИК ДВИЖЕНИЯ потолочный, 2000 Вт, 360°, БЕЛЫЙ
Спецификация
Технические характеристики
EC000133 Датчик движения/присутствия в сборе
Номинальное напряжение 230
Защита от подкрадывания (заднее поле наблюдения) Нет
Материал Пластик
Подходит для беспроводной передачи Нет
Основные характеристики
Тип продукта датчик движения
Цветовой оттенок Белый
Область применения освещение
Комплектация изделия механизм в сборе
Серия AtlasDesign AtlasDesign
Дополнительные характеристики
Угол обнаружения 360° горизонт.
[us] номинальное напряжение сети 230 В +/- 10 %
Длина зачистки проводов 6 m
Потребляемая мощность (вт) 0.5 Вт
Соединения – клеммы 0.75...2.5 мм² безвинтовые зажимы для Гибкий кабель 0.75...2.5 мм² безвинтовые зажимы для Жесткий кабель
Условия эксплуатации
Рабочая температура окружающей среды -5-45 °C
Стандарты EN 61000-6-3 класс 2 EN 61000-4-13 EN 60669-2-1 IEC
Степень защиты ip IP20
Сертификаты EAC ГОСТ Р
Относительная влажность 5-95 %
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606489585884
|15
|12.4
|3
|см.
|0.153
|кг.
CAR
|2
|—
|5
|шт.
|13606489585881
|37.2
|18.6
|10.6
|см.
|0.908
|кг.
BAG
|3
|—
|30
|шт.
|23606489585888
|38.4
|38.4
|33.2
|см.
|5.97
|кг.
P12
|4
|—
|540
|шт.
|23606489585987
|120
|80
|114.6
|см.
|125.46
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 36 мм
Высота 85 мм
Ширина 85 мм
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Дата документа: 03/05/2024
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Размер 318.59 MB
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Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 245.39 kB
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