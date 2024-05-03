USB РОЗЕТКА A+С, мех, БЕЛЫЙ

Розетка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign в цвете белый двойная USB с разъемами типа A+C - Пластик с ионами серебра в белом цвете обеспечивает антибактериальный эффект. - Cовременная USB-зарядка с двумя разъемами позволяет заряжать как стандартные мобильные устройства через разъем типа А, так и новейшие устройства, в том числе ноутбуки, с разъемом типа С.