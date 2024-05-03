Продукты
ATN000139
USB РОЗЕТКА A+С, мех, БЕЛЫЙ
ATN000139
ATN000139

USB РОЗЕТКА A+С, мех, БЕЛЫЙ

Референс: ATN000139
Линейка AtlasDesign

Розетка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign в цвете белый двойная USB с разъемами типа A+C - Пластик с ионами серебра в белом цвете обеспечивает антибактериальный эффект. - Cовременная USB-зарядка с двумя разъемами позволяет заряжать как стандартные мобильные устройства через разъем типа А, так и новейшие устройства, в том числе ноутбуки, с разъемом типа С.

Спецификация
Технические характеристики
EC002949 USB розетка (зарядное устройство)
Степень защиты (IP) IP20
Цвет Белый
Частота 50-60
Макс. выход. ток 2400
Основные характеристики
Серия AtlasDesign AtlasDesign
Выходной ток 2.4 A
Тип продукта USB-розетка
Комплектация изделия механизм
Дополнительные характеристики
Режим фиксации винты или лапки
Тип упаковки Флоупак
Длина зачистки проводов 8 мм
Температура окружающей среды при хранении -5-50 °C
Вес нетто 0.082 кг
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.36064895831329.67.25.2 см. 0.11кг.
CAR
28шт.1360648958313923.219.58.9 см. 0.983кг.
BAG
316шт.2360648958313640.424.210.6 см. 2.149кг.
P12
41440шт.2360648958616812080110.4 см. 211.376кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 39 мм
Высота 71 мм
Ширина 71 мм
Документы
Фильтры
Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Каталог
Каталог электроустановочных изделий 2024
Дата документа: 03/05/2024
Формат PDF
Размер 92.61 MB
Каталог электроустановочных изделий 2024
Каталог
Каталог для дизайнеров 2024
Дата документа: 31/05/2024
Формат PDF
Размер 9.99 MB
Каталог для дизайнеров 2024
BIM модели
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Дата документа: 16/09/2024
Формат ZIP
Размер 318.59 MB
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Техническая документация
Розетка USB(А+С) cерии AtlasDesign
Дата документа: 19/11/2023
Формат PDF
Размер 330.21 kB
Розетка USB(А+С) cерии AtlasDesign
Назад Далее
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Подписаться на электронную рассылку Систэм Электрик
Рекомендуемые продукты
IMT351001
 
КОРОБКА УСТАНОВОЧНАЯ ДЛЯ СПЛОШНЫХ СТЕН 68(65)X45 DIY
IMT35100
 
КОРОБКА УСТАНОВОЧНАЯ ДЛЯ СПЛОШНЫХ СТЕН 68(65)X45
IMT35150
 
КОРОБКА УСТАНОВОЧНАЯ ДЛЯ ПОЛЫХ СТЕН 68(65)X45
IMT351501
 
КОРОБКА УСТАНОВОЧНАЯ ДЛЯ ПОЛЫХ СТЕН 68(65)X45 DIY
Совместимые продукты
ATN000103
 
ATLASDESIGN 3-постовая РАМКА, универсальная, БЕЛЫЙ
ATN000101
 
ATLASDESIGN 1-постовая РАМКА, БЕЛЫЙ
ATN000104
 
ATLASDESIGN 4-постовая РАМКА, универсальная, БЕЛЫЙ
ATN000102
 
ATLASDESIGN 2-постовая РАМКА, универсальная, БЕЛЫЙ
ATN000105
 
ATLASDESIGN 5-постовая РАМКА, универсальная, БЕЛЫЙ
ATN330101
 
ATLASDESIGN NATURE 1-постовая РАМКА, МАТОВОЕ ОРГАНИЧЕСКОЕ СТЕКЛО БЕЛЫЙ
Фильтры
Поиск
Корзина