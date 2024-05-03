РОЗЕТКА без з/к, 16А, мех, БЕЛЫЙ
РОЗЕТКА без з/к, 16А, мех, БЕЛЫЙ
Референс: ATN000141
Механизм Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign в цвете белый розетки одинарной без заземления и без шторок подходит для сетей 250 В, на ток 16 А. - Пластик с ионами серебра в белом цвете обеспечивает антибактериальный эффект. - Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению. - Усиленные прямые монтажные лапки для лучшей фиксации механизма в монтажной коробке.
Спецификация
Технические характеристики
EC000125 Розетка силовая (штепсельная)
С сигнальной лампой (индикатором) Нет
С ориентационной подсветкой Нет
С встроенным зарядным устройством USB Нет
С выталкивателем Нет
Основные характеристики
Тип продукта розетка
Тип упаковки Флоупак
Комплектация изделия механизм
Минимальная партия для продажи 1
Количество в одном комплекте Комплект из 20 шт.
Дополнительные характеристики
Стандарты IEC 60884-1
Количество розеток 1
Длина зачистки проводов 11 мм
Тип крышки без шторок
Электрическая износостойкость 5000 циклы
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP20
Сертификация EAC
Экологичность не содержит галогенов
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606489583156
|16
|10.5
|3.7
|см.
|0.063
|кг.
CAR
|2
|—
|20
|шт.
|13606489583153
|37.2
|18.6
|8
|см.
|1.379
|кг.
BAG
|3
|—
|160
|шт.
|43606489583154
|38.4
|38.4
|33.2
|см.
|11.555
|кг.
P12
|4
|—
|2880
|шт.
|23606489708461
|120
|80
|114.6
|см.
|225.987
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 37 мм
Высота 71 мм
Ширина 71 мм
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Тип документа
Каталог
Каталог электроустановочных изделий 2024
Дата документа: 03/05/2024
Формат PDF
Размер 92.61 MB
Каталог электроустановочных изделий 2024
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Размер 9.99 MB
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Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Дата документа: 16/09/2024
Формат ZIP
Размер 318.59 MB
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Техническая документация
Розетки серии AtlasDesign
Дата документа: 19/11/2023
Формат PDF
Размер 473.97 kB
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