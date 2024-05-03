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ATN000143
РОЗЕТКА с з/к, 16А, мех, БЕЛЫЙ
ATN000143

РОЗЕТКА с з/к, 16А, мех, БЕЛЫЙ

Референс: ATN000143
Линейка AtlasDesign

Механизм Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign в цвете белый розетки одинарной с заземлением и без шторок подходит для сетей 250 В, на ток 16 А. - Пластик с ионами серебра в белом цвете обеспечивает антибактериальный эффект. - Заземляющий контакт обеспечивает дополнительную защиту от удара электрическим током. При наличии заземления электрический потенциал уходит в землю, защищая человека. - Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению.

Спецификация
Технические характеристики
EC000125 Розетка силовая (штепсельная)
С сигнальной лампой (индикатором) Нет
С ориентационной подсветкой Нет
С встроенным зарядным устройством USB Нет
С выталкивателем Нет
Основные характеристики
Режим фиксации винт
Тип упаковки Флоупак
Номинальный ток 16 A в 220...250 В Переменный ток 50 Гц
Количество в одном комплекте Комплект из 20 шт.
Минимальная партия для продажи 1
Дополнительные характеристики
Вес нетто 0.072 кг
Поверхность декоративное покрытие
Рабочая температура окружающей среды 5-35 °C
Форма отвертки Pozidriv No 1
Стандарты IEC 60884-1
Условия эксплуатации
Сертификация EAC
Экологичность не содержит галогенов
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.36064895831631610.54.2 см. 0.069кг.
CAR
220шт.1360648958316037.218.68 см. 1.502кг.
BAG
3160шт.4360648958316138.438.433.2 см. 12.535кг.
P12
42880шт.2360648970855312080114.6 см. 243.613кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 42 мм
Высота 71 мм
Ширина 71 мм
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Дата документа: 16/09/2024
Формат ZIP
Размер 318.59 MB
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Техническая документация
Розетки серии AtlasDesign
Дата документа: 19/11/2023
Формат PDF
Размер 473.97 kB
Розетки серии AtlasDesign
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