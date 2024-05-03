РОЗЕТКА с з/к со шт, 16А, в сб, БЕЛЫЙ
РОЗЕТКА с з/к со шт, 16А, в сб, БЕЛЫЙ
Референс: ATN000144
Розетка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign (в сборе, цвет белый) одинарная с заземлением и без шторок подходит для сетей 250 В, на ток 16 А. - Пластик с ионами серебра в белом цвете обеспечивает антибактериальный эффект. - Заземляющий контакт обеспечивает дополнительную защиту от удара электрическим током. - Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению. - Изделие поставляется в комплекте с рамкой того же цвета.
Спецификация
Технические характеристики
EC000125 Розетка силовая (штепсельная)
С сигнальной лампой (индикатором) Нет
С ориентационной подсветкой Нет
С встроенным зарядным устройством USB Нет
С выталкивателем Нет
Основные характеристики
Комплектация изделия изделие в сборе
Режим фиксации винт
Количество в одном комплекте комплект из 15 шт.
Тип продукта розетка
Номинальный ток 16 A в 220...250 В Переменный ток 50 Гц
Дополнительные характеристики
Стандартное описание розетки с заземляющим контактом
Цветовой оттенок Белый
Стандарты IEC 60884-1
Емкость зажимного соединения 1.5...4 мм² для Жесткий кабель(и) 1.5...4 мм² для Гибкий кабель(и)
Длина зачистки проводов 11 мм
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP20
Экологичность не содержит галогенов
Сертификация EAC
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606489583170
|16
|11.5
|4.2
|см.
|0.087
|кг.
CAR
|2
|—
|15
|шт.
|13606489583177
|37.2
|18.6
|10.6
|см.
|1.442
|кг.
BAG
|3
|—
|90
|шт.
|43606489583178
|38.4
|38.4
|33.2
|см.
|9.174
|кг.
P12
|4
|—
|1620
|шт.
|23606489708645
|120
|80
|114.6
|см.
|183.125
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 42 мм
Высота 83 мм
Ширина 83 мм
Документы
Фильтры
Тип документа
Каталог
Каталог электроустановочных изделий 2024
Дата документа: 03/05/2024
Формат PDF
Размер 92.61 MB
Каталог электроустановочных изделий 2024
Каталог
Каталог для дизайнеров 2024
Дата документа: 31/05/2024
Формат PDF
Размер 9.99 MB
Каталог для дизайнеров 2024
BIM модели
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Дата документа: 16/09/2024
Формат ZIP
Размер 318.59 MB
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Техническая документация
Розетки серии AtlasDesign
Дата документа: 19/11/2023
Формат PDF
Размер 473.97 kB
Розетки серии AtlasDesign
Подписаться на электронную рассылку Систэм Электрик
Рекомендуемые продукты
Совместимые продукты