РОЗЕТКА без з/к, со шт, 16А, мех, БЕЛЫЙ
РОЗЕТКА без з/к, со шт, 16А, мех, БЕЛЫЙ
Референс: ATN000149
Механизм Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign в цвете белый розетки одинарной без заземления со шторками подходит для сетей 250 В, на ток 16 А. - Пластик с ионами серебра в белом цвете обеспечивает антибактериальный эффект. - Шторки обеспечивают дополнительную безопасность в доме, где находятся дети. - Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению. - Усиленные прямые монтажные лапки для лучшей фиксации механизма в монтажной коробке.
Спецификация
Технические характеристики
EC000125 Розетка силовая (штепсельная)
С сигнальной лампой (индикатором) Нет
С ориентационной подсветкой Нет
С встроенным зарядным устройством USB Нет
С выталкивателем Нет
Основные характеристики
Тип упаковки Флоупак
Количество в одном комплекте Комплект из 20 шт.
Серия AtlasDesign
Номинальный ток 16 A в 220...250 В Переменный ток 50 Гц
Минимальная партия для продажи 1
Дополнительные характеристики
Емкость зажимного соединения 1.5...4 мм² для Жесткий кабель(и) 1.5...4 мм² для Гибкий кабель(и)
[uc] максимальное непрерывное рабочее напряжение 250 В
Цветовой оттенок Белый
Рабочая температура окружающей среды 5-35 °C
Поверхность декоративное покрытие
Условия эксплуатации
Экологичность не содержит галогенов
Степень защиты ip IP20
Сертификация EAC
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606489583217
|16
|10.5
|3.7
|см.
|0.064
|кг.
CAR
|2
|—
|20
|шт.
|13606489583214
|37.2
|18.6
|8
|см.
|1.4
|кг.
BAG
|3
|—
|160
|шт.
|43606489583215
|38.4
|38.4
|33.2
|см.
|11.72
|кг.
P12
|4
|—
|2880
|шт.
|23606489717258
|120
|80
|114.6
|см.
|228.954
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 37 мм
Высота 71 мм
Ширина 71 мм
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Тип документа
Каталог
Каталог электроустановочных изделий 2024
Дата документа: 03/05/2024
Формат PDF
Размер 92.61 MB
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Размер 9.99 MB
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Дата документа: 16/09/2024
Формат ZIP
Размер 318.59 MB
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Техническая документация
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Дата документа: 19/11/2023
Формат PDF
Размер 473.97 kB
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