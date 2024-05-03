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ATN000149
РОЗЕТКА без з/к, со шт, 16А, мех, БЕЛЫЙ
ATN000149

РОЗЕТКА без з/к, со шт, 16А, мех, БЕЛЫЙ

Референс: ATN000149
Линейка AtlasDesign

Механизм Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign в цвете белый розетки одинарной без заземления со шторками подходит для сетей 250 В, на ток 16 А. - Пластик с ионами серебра в белом цвете обеспечивает антибактериальный эффект. - Шторки обеспечивают дополнительную безопасность в доме, где находятся дети. - Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению. - Усиленные прямые монтажные лапки для лучшей фиксации механизма в монтажной коробке.

Спецификация
Технические характеристики
EC000125 Розетка силовая (штепсельная)
С сигнальной лампой (индикатором) Нет
С ориентационной подсветкой Нет
С встроенным зарядным устройством USB Нет
С выталкивателем Нет
Основные характеристики
Тип упаковки Флоупак
Количество в одном комплекте Комплект из 20 шт.
Серия AtlasDesign
Номинальный ток 16 A в 220...250 В Переменный ток 50 Гц
Минимальная партия для продажи 1
Дополнительные характеристики
Емкость зажимного соединения 1.5...4 мм² для Жесткий кабель(и) 1.5...4 мм² для Гибкий кабель(и)
[uc] максимальное непрерывное рабочее напряжение 250 В
Цветовой оттенок Белый
Рабочая температура окружающей среды 5-35 °C
Поверхность декоративное покрытие
Условия эксплуатации
Экологичность не содержит галогенов
Степень защиты ip IP20
Сертификация EAC
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.36064895832171610.53.7 см. 0.064кг.
CAR
220шт.1360648958321437.218.68 см. 1.4кг.
BAG
3160шт.4360648958321538.438.433.2 см. 11.72кг.
P12
42880шт.2360648971725812080114.6 см. 228.954кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 37 мм
Высота 71 мм
Ширина 71 мм
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Тип документа
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Каталог
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Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Дата документа: 16/09/2024
Формат ZIP
Размер 318.59 MB
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Техническая документация
Розетки серии AtlasDesign
Дата документа: 19/11/2023
Формат PDF
Размер 473.97 kB
Розетки серии AtlasDesign
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