2-кл ВЫКЛ подсв, сх.5а, 10АХ, мех, БЕЛЫЙ
2-кл ВЫКЛ подсв, сх.5а, 10АХ, мех, БЕЛЫЙ
Референс: ATN000153
Механизм Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign в цвете белый выключателя 2-клавишного c подсветкой подходит для сетей 250 В, на ток 10 А. - Пластик с ионами серебра в белом цвете обеспечивает антибактериальный эффект. - Благодаря светодиодной подсветке синего цвета изделие легко найти в темноте. - Двухклавишный выключатель позволяет управлять двумя источниками света с одной точки. - Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению.
Спецификация
Технические характеристики
EC001590 Выключатель / Переключатель
Сигнальный контакт состояния Нет
Вид/марка материала Термопласт
Высота устройства 71
Номинальный ток (A) 10
Основные характеристики
Количество в одном комплекте Комплект из 20 шт.
Область применения освещение
Тип продукта выключатель
Цветовой оттенок Белый
Комплектация изделия изделие в сборе
Дополнительные характеристики
Емкость зажимного соединения 1...2.5 мм² для Жесткий кабель(и) 1...2.5 мм² для Гибкий кабель(и)
Форма отвертки Pozidriv No 1
Рабочая температура окружающей среды 5-35 °C
Длина зачистки проводов 11 мм
Электрическая износостойкость 40000.0 циклы в соответствии с IEC 60669
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP20
Экологичность не содержит галогенов
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606489583248
|16
|10.5
|4.2
|см.
|0.072
|кг.
CAR
|2
|—
|20
|шт.
|13606489583245
|37.2
|18.6
|8
|см.
|1.558
|кг.
BAG
|3
|—
|160
|шт.
|43606489583246
|38.4
|38.4
|33.2
|см.
|12.986
|кг.
P12
|4
|—
|2880
|шт.
|23606489717289
|120
|80
|114.6
|см.
|251.734
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 40 мм
Высота 71 мм
Ширина 71 мм
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Тип документа
Каталог
Каталог электроустановочных изделий 2024
Дата документа: 03/05/2024
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Размер 92.61 MB
Каталог электроустановочных изделий 2024
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Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Дата документа: 16/09/2024
Формат ZIP
Размер 318.59 MB
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Техническая документация
Выключатели и переключатели серии AtlasDesign
Дата документа: 05/03/2024
Формат PDF
Размер 620.66 kB
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