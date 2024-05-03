Продукты
ATN000153
2-кл ВЫКЛ подсв, сх.5а, 10АХ, мех, БЕЛЫЙ
ATN000153

2-кл ВЫКЛ подсв, сх.5а, 10АХ, мех, БЕЛЫЙ

Референс: ATN000153
Линейка AtlasDesign

Механизм Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign в цвете белый выключателя 2-клавишного c подсветкой подходит для сетей 250 В, на ток 10 А. - Пластик с ионами серебра в белом цвете обеспечивает антибактериальный эффект. - Благодаря светодиодной подсветке синего цвета изделие легко найти в темноте. - Двухклавишный выключатель позволяет управлять двумя источниками света с одной точки. - Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению.

Спецификация
Технические характеристики
EC001590 Выключатель / Переключатель
Сигнальный контакт состояния Нет
Вид/марка материала Термопласт
Высота устройства 71
Номинальный ток (A) 10
Основные характеристики
Количество в одном комплекте Комплект из 20 шт.
Область применения освещение
Тип продукта выключатель
Цветовой оттенок Белый
Комплектация изделия изделие в сборе
Дополнительные характеристики
Емкость зажимного соединения 1...2.5 мм² для Жесткий кабель(и) 1...2.5 мм² для Гибкий кабель(и)
Форма отвертки Pozidriv No 1
Рабочая температура окружающей среды 5-35 °C
Длина зачистки проводов 11 мм
Электрическая износостойкость 40000.0 циклы в соответствии с IEC 60669
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP20
Экологичность не содержит галогенов
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.36064895832481610.54.2 см. 0.072кг.
CAR
220шт.1360648958324537.218.68 см. 1.558кг.
BAG
3160шт.4360648958324638.438.433.2 см. 12.986кг.
P12
42880шт.2360648971728912080114.6 см. 251.734кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 40 мм
Высота 71 мм
Ширина 71 мм
Документы
Фильтры
Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Каталог
Каталог электроустановочных изделий 2024
Дата документа: 03/05/2024
Формат PDF
Размер 92.61 MB
Каталог электроустановочных изделий 2024
Каталог
Каталог для дизайнеров 2024
Дата документа: 31/05/2024
Формат PDF
Размер 9.99 MB
Каталог для дизайнеров 2024
BIM модели
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Дата документа: 16/09/2024
Формат ZIP
Размер 318.59 MB
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Техническая документация
Выключатели и переключатели серии AtlasDesign
Дата документа: 05/03/2024
Формат PDF
Размер 620.66 kB
Выключатели и переключатели серии AtlasDesign
Назад Далее
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Подписаться на электронную рассылку Систэм Электрик
Рекомендуемые продукты
IMT351501
 
КОРОБКА УСТАНОВОЧНАЯ ДЛЯ ПОЛЫХ СТЕН 68(65)X45 DIY
IMT351001
 
КОРОБКА УСТАНОВОЧНАЯ ДЛЯ СПЛОШНЫХ СТЕН 68(65)X45 DIY
IMT35150
 
КОРОБКА УСТАНОВОЧНАЯ ДЛЯ ПОЛЫХ СТЕН 68(65)X45
IMT35100
 
КОРОБКА УСТАНОВОЧНАЯ ДЛЯ СПЛОШНЫХ СТЕН 68(65)X45
Совместимые продукты
ATN000102
 
ATLASDESIGN 2-постовая РАМКА, универсальная, БЕЛЫЙ
ATN330101
 
ATLASDESIGN NATURE 1-постовая РАМКА, МАТОВОЕ ОРГАНИЧЕСКОЕ СТЕКЛО БЕЛЫЙ
ATN000104
 
ATLASDESIGN 4-постовая РАМКА, универсальная, БЕЛЫЙ
ATN000101
 
ATLASDESIGN 1-постовая РАМКА, БЕЛЫЙ
ATN000103
 
ATLASDESIGN 3-постовая РАМКА, универсальная, БЕЛЫЙ
ATN000105
 
ATLASDESIGN 5-постовая РАМКА, универсальная, БЕЛЫЙ
Фильтры
Поиск
Корзина