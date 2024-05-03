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ATN000161
1-кл ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.6,10АХ,мех, БЕЛЫЙ
ATN000161

1-кл ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.6,10АХ,мех, БЕЛЫЙ

Референс: ATN000161
Линейка AtlasDesign

Механизм Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign в цвете белый переключателя 1-клавишного подходит для сетей 250 В, на ток 10 А. - Пластик с ионами серебра в белом цвете обеспечивает антибактериальный эффект. - Переключатель позволяют управлять одним источником света с двух точек. - Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению. - Усиленные прямые монтажные лапки для лучшей фиксации механизма в монтажной коробке.

Спецификация
Технические характеристики
EC001590 Выключатель / Переключатель
Сигнальный контакт состояния Нет
Вид/марка материала Термопласт
Высота устройства 71
Номинальный ток (A) 10
Основные характеристики
Комплектация изделия механизм
Минимальная партия для продажи 1
Тип упаковки Флоупак
Номинальный ток 10 A в 250 В Переменный ток 50 Гц
Область применения освещение
Дополнительные характеристики
Стандарты IEC 60669
Тип покрытия глянцевое
Длина зачистки проводов 11 мм
Электрическая износостойкость 40000.0 циклы в соответствии с IEC 60669
Рабочая температура окружающей среды 5-35 °C
Условия эксплуатации
Экологичность не содержит галогенов
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.36064895832551610.54.2 см. 0.067кг.
CAR
220шт.1360648958325237.218.68 см. 1.459кг.
BAG
3160шт.4360648958325338.438.433.2 см. 12.192кг.
P12
42880шт.2360648971729612080114.6 см. 237.45кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 40 мм
Высота 71 мм
Ширина 71 мм
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Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Дата документа: 16/09/2024
Формат ZIP
Размер 318.59 MB
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Техническая документация
Выключатели и переключатели серии AtlasDesign
Дата документа: 05/03/2024
Формат PDF
Размер 620.66 kB
Выключатели и переключатели серии AtlasDesign
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