1-кл ПЕРЕКЛ подсв, сх.6а,10АХ,мех, БЕЛЫЙ
1-кл ПЕРЕКЛ подсв, сх.6а,10АХ,мех, БЕЛЫЙ
Референс: ATN000163
Механизм переключателя 1-клавишного с подсветкой Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign в цвете белый предназначен для сетей до 250 В и на ток 10 А - Пластик с ионами серебра в белом цвете обеспечивает антибактериальный эффект. - Благодаря светодиодной подсветке синего цвета изделие легко найти в темноте. - Переключатель позволяют управлять одним источником света с двух точек. - Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению.
Спецификация
Технические характеристики
EC001590 Выключатель / Переключатель
Сигнальный контакт состояния Нет
Вид/марка материала Термопласт
Высота устройства 71
Номинальный ток (A) 10
Основные характеристики
Область применения освещение
Режим фиксации винты
Тип продукта выключатель
Тип упаковки Флоупак
Цветовой оттенок Белый
Дополнительные характеристики
Емкость зажимного соединения 1...2.5 мм² для Жесткий кабель(и) 1...2.5 мм² для Гибкий кабель(и)
Стандарты IEC 60669
Температура окружающей среды при хранении 5-40 °C
Функции выключателя 2-канальный
Форма отвертки Pozidriv No 1
Условия эксплуатации
Экологичность не содержит галогенов
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606489583262
|16
|10.5
|4.2
|см.
|0.071
|кг.
CAR
|2
|—
|20
|шт.
|13606489583269
|37.2
|18.6
|8
|см.
|1.535
|кг.
BAG
|3
|—
|160
|шт.
|43606489583260
|38.4
|38.4
|33.2
|см.
|12.8
|кг.
P12
|4
|—
|2880
|шт.
|23606489717302
|120
|80
|114.6
|см.
|248.394
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 40 мм
Высота 71 мм
Ширина 71 мм
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Тип документа
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Каталог электроустановочных изделий 2024
Дата документа: 03/05/2024
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Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Дата документа: 16/09/2024
Формат ZIP
Размер 318.59 MB
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Техническая документация
Выключатели и переключатели серии AtlasDesign
Дата документа: 05/03/2024
Формат PDF
Размер 620.66 kB
Выключатели и переключатели серии AtlasDesign
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