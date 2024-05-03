Розетка информационная "AtlasDesign" С/У б/РАМКИ HDMI./кат.5е 2-я.
Розетка информационная "AtlasDesign" С/У б/РАМКИ HDMI./кат.5е 2-я.
Референс: ATN000182
Механизм Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign в цвете белый двойной розетки разъёмами RJ45 категория 5е и HDMI предназначен для удобного и быстрого подключения вашего компьютера и телевизора к соответствующим сетям. Пластик с ионами серебра в белом цвете обеспечивает антибактериальный эффект. Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению. Усиленные прямые монтажные лапки для лучшей фиксации механизма в монтажной коробке.
Спецификация
Технические характеристики
EC002605 Многофункциональные (мультимедийные) розетки
Степень защиты (IP) IP20
Цвет изделия Белый
Количество радиоподключений (R) 0
Количество подключений спутник/телевизор (SAT/TV) 0
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4690201021995
|16
|10.5
|4
|см.
|0.04
|кг.
CAR
|2
|—
|10
|шт.
|4690201022008
|23.2
|19.5
|8.9
|см.
|0.498
|кг.
BAG
|3
|—
|60
|шт.
|14690201022005
|40.4
|24.2
|28.8
|см.
|3.28
|кг.
P12
|4
|—
|1800
|шт.
|—
|120
|80
|101.4
|см.
|116.389
|кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Каталог
Каталог электроустановочных изделий 2024
Дата документа: 03/05/2024
Формат PDF
Размер 92.61 MB
Каталог электроустановочных изделий 2024
Каталог
Каталог для дизайнеров 2024
Дата документа: 31/05/2024
Формат PDF
Размер 9.99 MB
Каталог для дизайнеров 2024
BIM модели
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Дата документа: 16/09/2024
Формат ZIP
Размер 318.59 MB
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Официальные письма
Отказное письмо для позиций, не требующих сертификатов
Дата документа: 10/09/2024
Формат PDF
Размер 1.3 MB
Отказное письмо для позиций, не требующих сертификатов
Подписаться на электронную рассылку Систэм Электрик
Совместимые продукты