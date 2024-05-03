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ATN000182
Розетка информационная "AtlasDesign" С/У б/РАМКИ HDMI./кат.5е 2-я.
ATN000182
ATN000182

Розетка информационная "AtlasDesign" С/У б/РАМКИ HDMI./кат.5е 2-я.

Референс: ATN000182
Линейка AtlasDesign

Механизм Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign в цвете белый двойной розетки разъёмами RJ45 категория 5е и HDMI предназначен для удобного и быстрого подключения вашего компьютера и телевизора к соответствующим сетям. Пластик с ионами серебра в белом цвете обеспечивает антибактериальный эффект. Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению. Усиленные прямые монтажные лапки для лучшей фиксации механизма в монтажной коробке.

Спецификация
Технические характеристики
EC002605 Многофункциональные (мультимедийные) розетки
Степень защиты (IP) IP20
Цвет изделия Белый
Количество радиоподключений (R) 0
Количество подключений спутник/телевизор (SAT/TV) 0
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.46902010219951610.54 см. 0.04кг.
CAR
210шт.469020102200823.219.58.9 см. 0.498кг.
BAG
360шт.1469020102200540.424.228.8 см. 3.28кг.
P12
41800шт.12080101.4 см. 116.389кг.
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Тип документа
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Каталог
Каталог электроустановочных изделий 2024
Дата документа: 03/05/2024
Формат PDF
Размер 92.61 MB
Каталог электроустановочных изделий 2024
Каталог
Каталог для дизайнеров 2024
Дата документа: 31/05/2024
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Размер 9.99 MB
Каталог для дизайнеров 2024
BIM модели
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Дата документа: 16/09/2024
Формат ZIP
Размер 318.59 MB
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Официальные письма
Отказное письмо для позиций, не требующих сертификатов
Дата документа: 10/09/2024
Формат PDF
Размер 1.3 MB
Отказное письмо для позиций, не требующих сертификатов
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