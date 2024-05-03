Розетка информационная "AtlasDesign" С/У б/РАМКИ кат.6A 2-я
Розетка информационная "AtlasDesign" С/У б/РАМКИ кат.6A 2-я
Референс: ATN000188
Механизм Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign в цвете белый двойной розетки компьютерной с разъёмом RJ45 категория 6А предназначен для удобного и быстрого подключения вашего компьютера к локальной вычислительной сети. - Обладает высокой скоростью передачи данных до 10 Гбит/с, диапазон частоты до 500 МГц. - Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению. - Усиленные прямые монтажные лапки для лучшей фиксации механизма в монтажной коробке.
Спецификация
Технические характеристики
EC001264 Розетки телекоммуникационные (телефон/компьютер)
Цветовая кодировка Да
Степень защиты (IP) IP20
Цвет изделия Белый
Тип комплектации Механизм с накладкой
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606482211407
|16
|10.5
|4
|см.
|0.097
|кг.
CAR
|2
|—
|10
|шт.
|13606482211404
|23.2
|19.5
|8.9
|см.
|1.075
|кг.
BAG
|3
|—
|60
|шт.
|23606482211401
|40.4
|24.2
|28.8
|см.
|6.742
|кг.
P12
|4
|—
|1800
|шт.
|33606482211408
|120
|80
|101.4
|см.
|220.249
|кг.
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