ATLASDESIGN КОРОБКА для наружного монтажа, БЕЖЕВЫЙ
ATLASDESIGN КОРОБКА для наружного монтажа, БЕЖЕВЫЙ
Референс: ATN000200
Коробка наружного монтажа Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign в бежевом цвете . - Позволяет установить любую функцию скрытого монтажа на стену (как изделие открытого монтажа). - Благодаря специальным соединителям, входящим в комплект изделия, несколько коробок можно соединить между собой. - Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению.
Спецификация
Технические характеристики
EC000080 Корпус (адаптер) для накладного монтажа ЭУИ скрытой установки
Цвет изделия Бежевый
Ориентация монтажа Вертикальн.
Глубина устройства 35
Ширина устройства 84
Основные характеристики
Серия AtlasDesign
Тип продукта монтажная коробка
Совместимость серий продукта розетка
Назначение продукта штепсельная розетка
Тип упаковки Флоупак
Дополнительные характеристики
Цветовой оттенок бежевый
Вес нетто 0.056 кг
Режим фиксации винты
Материал термопласт
Количество постов 1-постовая
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP20
Экологичность не содержит галогенов
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606489583392
|17.5
|12.5
|3.7
|см.
|0.037
|кг.
CAR
|2
|—
|16
|шт.
|13606489583399
|37.2
|18.6
|10.6
|см.
|0.734
|кг.
BAG
|3
|—
|96
|шт.
|43606489583390
|38.4
|38.4
|33.2
|см.
|4.924
|кг.
P12
|4
|—
|1728
|шт.
|—
|120
|80
|114.6
|см.
|106.631
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 35 мм
Высота 84 мм
Ширина 84 мм
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Дата документа: 03/05/2024
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Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Дата документа: 16/09/2024
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Размер 318.59 MB
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