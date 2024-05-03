ATLASDESIGN 2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ КНОПОЧНЫЙ, сх.5, 10АХ, механизм, БЕЖЕВЫЙ
ATLASDESIGN 2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ КНОПОЧНЫЙ, сх.5, 10АХ, механизм, БЕЖЕВЫЙ
Референс: ATN000217
Механизм Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign в цвете бежевый выключателя 2-клавишного с самовозвратом подходит для сетей 250 В, на ток 10 А.Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению. Усиленные прямые монтажные лапки для лучшей фиксации механизма в монтажной коробке. Усиленные прямые монтажные лапки для лучшей фиксации механизма в монтажной коробке.
Спецификация
Технические характеристики
EC000029 Кнопочный, самовозвратный, карточный выключатель
Цвет изделия Бежевый
С подсветкой Нет
Ширина устройства 71
Номинальное напряжение 250
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4690201021193
|16
|10.5
|4.2
|см.
|0.077
|кг.
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Тип документа
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Дата документа: 03/05/2024
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Размер 92.61 MB
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Дата документа: 16/09/2024
Формат ZIP
Размер 318.59 MB
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С-ТР ТС-НВО
EAЭС RU C-RU.АТ21.В.00125_23
Формат PDF
Размер 2.87 MB
Срок действия: 24/05/2023 - 23/05/2028
EAЭС RU C-RU.АТ21.В.00125_23
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