Розетка USB 65W «AtlasDesign» С/У б/РАМКИ (230В, 3,25А)
Розетка USB 65W «AtlasDesign» С/У б/РАМКИ (230В, 3,25А)
Референс: ATN000227
Розетка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign (цвет бежевый) USB с разъемом типа C высокоскоростная. - Самая современная USB-зарядка позволяет заряжать ноутбук, а также смартфоны последнего поколения, которые поддерживают функцию быстрой зарядки. - Мощность: тип-С - 65Вт. - Поддерживает современные протоколы быстрой зарядки QC, PD, последних версий. - Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению.
Спецификация
Технические характеристики
EC002949 USB розетка (зарядное устройство)
Степень защиты (IP) IP20
Цвет Бежевый
Частота 50-60
Макс. выход. ток 3250
Основные характеристики
Серия продукта AtlasDesign
Выходной ток 3.25 A
Тип продукта USB-розетка
Сегмент рынка Рынок жилья Малые коммерческие предприятия
Комплектация изделия механизм
Дополнительные характеристики
Рабочая температура от +5 до +40 °C
Вес нетто 0,122 кг
Интегрированный тип подключения USB тип-С
[а] номинальный ток 3,25 A
Входное напряжение 220...240 V Переменный ток 50/60 Гц, 1000 мА
Условия эксплуатации
Стандарты TP TС 004/2011
Степень защиты ip IP20
Сертификаты EAC
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606485815404
|9.6
|7.2
|5.2
|см.
|0.139
|кг.
CAR
|2
|—
|8
|шт.
|13606485815401
|23.2
|19.5
|8.9
|см.
|1.213
|кг.
BAG
|3
|—
|16
|шт.
|23606485815408
|40.4
|24.2
|10.6
|см.
|2.61
|кг.
P12
|4
|—
|1440
|шт.
|33606485815405
|120
|80
|110.4
|см.
|252.891
|кг.
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