Продукты
ATN000228
РОЗЕТКА дв. з/к шт крыш, 16А,в сб, БЕЖ
ATN000228

РОЗЕТКА дв. з/к шт крыш, 16А,в сб, БЕЖ

Референс: ATN000228
Линейка AtlasDesign

Розетка двойная Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign (в сборе, цвет бежевый) с заземлением и шторками, со сдвижными крышками подходит для сетей 250 В, на ток 16 А. - Заземляющий контакт обеспечивает дополнительную защиту от удара электрическим током. - Специальная монтажная коробка входит в комплект. - При закрытых крышках розетка смотрится очень стильно и практически незаметна в интерьере. - Это самая плоская розетка в своем сегменте – она практически сливается со стеной.

Спецификация
Технические характеристики
EC000125 Розетка силовая (штепсельная)
С сигнальной лампой (индикатором) Нет
С ориентационной подсветкой Нет
С встроенным зарядным устройством USB Нет
С выталкивателем Нет
Основные характеристики
Минимальная партия для продажи 1
Серия AtlasDesign
Режим фиксации винт
Номинальный ток 16 A в 220...250 В Переменный ток 50 Гц
Тип упаковки Флоупак
Дополнительные характеристики
Тип крышки со шторками
Температура окружающей среды при хранении 5-40 °C
Поверхность декоративное покрытие
[uc] максимальное непрерывное рабочее напряжение 250 В
Стандарты IEC 60884-1
Условия эксплуатации
Сертификация EAC
Степень защиты ip IP20
Экологичность не содержит галогенов
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.360648958353823105.8 см. 0.212кг.
CAR
26шт.1360648958353537.218.610.6 см. 1.411кг.
BAG
336шт.4360648958353638.438.433.2 см. 8.986кг.
P12
4648шт.12080114.6 см. 179.744кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 56 мм
Высота 81 мм
Ширина 155 мм
Документы
Фильтры
Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Каталог
Каталог электроустановочных изделий 2024
Дата документа: 03/05/2024
Формат PDF
Размер 92.61 MB
Каталог электроустановочных изделий 2024
Каталог
Каталог для дизайнеров 2024
Дата документа: 31/05/2024
Формат PDF
Размер 9.99 MB
Каталог для дизайнеров 2024
BIM модели
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Дата документа: 16/09/2024
Формат ZIP
Размер 318.59 MB
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Техническая документация
Розетки серии AtlasDesign
Дата документа: 19/11/2023
Формат PDF
Размер 473.97 kB
Розетки серии AtlasDesign
Назад Далее
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Подписаться на электронную рассылку Систэм Электрик
Рекомендуемые продукты
IMT35100
 
КОРОБКА УСТАНОВОЧНАЯ ДЛЯ СПЛОШНЫХ СТЕН 68(65)X45
IMT35150
 
КОРОБКА УСТАНОВОЧНАЯ ДЛЯ ПОЛЫХ СТЕН 68(65)X45
IMT351001
 
КОРОБКА УСТАНОВОЧНАЯ ДЛЯ СПЛОШНЫХ СТЕН 68(65)X45 DIY
IMT351501
 
КОРОБКА УСТАНОВОЧНАЯ ДЛЯ ПОЛЫХ СТЕН 68(65)X45 DIY
Совместимые продукты
ATN343101
 
ATLASDESIGN NATURE 1-постовая РАМКА, МРАМОР КРЕМ РОЯЛ
Фильтры
Поиск
Корзина