Розетка «AtlasDesign» С/У б/РАМКИ с ЗК и с зарядным устройством USB А+С (250В, 16А, защит.шторки)
Розетка «AtlasDesign» С/У б/РАМКИ с ЗК и с зарядным устройством USB А+С (250В, 16А, защит.шторки)
Референс: ATN000232
Розетка силовая Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign 16А (цвет бежевый) с заземлением и шторками с розеткой USB, с двумя разъемами тип А и тип С. Розетка совмещает в себе сразу 3 функции в одном изделии. Удобное и современное решение для дома, офиса и других помещений. - Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению. - Заземляющий контакт обеспечивает дополнительную защиту от удара электрическим током. - Шторки обеспечивают дополнительную безопасность в доме, где находятся дети. - Одно устройство позволяет как подключить бытовые приборы, так и зарядить мобильные устройства.
Спецификация
Технические характеристики
EC000125 Розетка силовая (штепсельная)
С сигнальной лампой (индикатором) Нет
С ориентационной подсветкой Нет
С встроенным зарядным устройством USB Да
С выталкивателем Нет
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606489583552
|9.6
|7.2
|5.2
|см.
|0.107
|кг.
CAR
|2
|—
|8
|шт.
|13606489583559
|23.2
|19.5
|8.9
|см.
|0.954
|кг.
BAG
|3
|—
|16
|шт.
|43606489583550
|40.4
|24.2
|10.6
|см.
|2.092
|кг.
P12
|4
|—
|1440
|шт.
|—
|120
|80
|110.4
|см.
|206.235
|кг.
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