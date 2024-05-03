РОЗЕТКА з/к со шт кр,16А,IP20,мех, БЕЖ
РОЗЕТКА з/к со шт кр,16А,IP20,мех, БЕЖ
Референс: ATN000246
Механизм Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign в бежевом цвете розетки одинарной с заземлением, шторками и крышкой подходит для сетей 250 В, на ток 16 А. - Заземляющий контакт обеспечивает дополнительную защиту от удара электрическим током. При наличии заземления электрический потенциал уходит в землю, защищая человека. - Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению. - Усиленные прямые монтажные лапки для лучшей фиксации механизма в монтажной коробке.
Спецификация
Технические характеристики
EC000125 Розетка силовая (штепсельная)
С сигнальной лампой (индикатором) Нет
С ориентационной подсветкой Нет
С встроенным зарядным устройством USB Нет
С выталкивателем Нет
Основные характеристики
Тип продукта розетка
Минимальная партия для продажи 1
Режим фиксации винт
Тип упаковки Флоупак
Количество в одном комплекте комплект из 15 шт.
Дополнительные характеристики
Электрическая износостойкость 5000 циклы
Рабочая температура окружающей среды 5-35 °C
Соединение – клеммы 3.0 винтовые зажимы
Количество кабелей 3
Количество розеток 1
Условия эксплуатации
Сертификация EAC
Экологичность не содержит галогенов
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606489583620
|16
|10.5
|4.5
|см.
|0.077
|кг.
CAR
|2
|—
|15
|шт.
|13606489583627
|37.2
|18.6
|8
|см.
|1.28
|кг.
BAG
|3
|—
|120
|шт.
|43606489583628
|38.4
|38.4
|33.2
|см.
|10.762
|кг.
P12
|4
|—
|2160
|шт.
|—
|120
|80
|114.6
|см.
|211.715
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 45 мм
Высота 71 мм
Ширина 71 мм
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Тип документа
Каталог
Каталог электроустановочных изделий 2024
Дата документа: 03/05/2024
Формат PDF
Размер 92.61 MB
Каталог электроустановочных изделий 2024
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Дата документа: 31/05/2024
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Размер 9.99 MB
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Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Дата документа: 16/09/2024
Формат ZIP
Размер 318.59 MB
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
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Дата документа: 19/11/2023
Формат PDF
Размер 473.97 kB
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