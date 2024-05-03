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ATN000246
РОЗЕТКА з/к со шт кр,16А,IP20,мех, БЕЖ
ATN000246

РОЗЕТКА з/к со шт кр,16А,IP20,мех, БЕЖ

Референс: ATN000246
Линейка AtlasDesign

Механизм Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign в бежевом цвете розетки одинарной с заземлением, шторками и крышкой подходит для сетей 250 В, на ток 16 А. - Заземляющий контакт обеспечивает дополнительную защиту от удара электрическим током. При наличии заземления электрический потенциал уходит в землю, защищая человека. - Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению. - Усиленные прямые монтажные лапки для лучшей фиксации механизма в монтажной коробке.

Спецификация
Технические характеристики
EC000125 Розетка силовая (штепсельная)
С сигнальной лампой (индикатором) Нет
С ориентационной подсветкой Нет
С встроенным зарядным устройством USB Нет
С выталкивателем Нет
Основные характеристики
Тип продукта розетка
Минимальная партия для продажи 1
Режим фиксации винт
Тип упаковки Флоупак
Количество в одном комплекте комплект из 15 шт.
Дополнительные характеристики
Электрическая износостойкость 5000 циклы
Рабочая температура окружающей среды 5-35 °C
Соединение – клеммы 3.0 винтовые зажимы
Количество кабелей 3
Количество розеток 1
Условия эксплуатации
Сертификация EAC
Экологичность не содержит галогенов
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.36064895836201610.54.5 см. 0.077кг.
CAR
215шт.1360648958362737.218.68 см. 1.28кг.
BAG
3120шт.4360648958362838.438.433.2 см. 10.762кг.
P12
42160шт.12080114.6 см. 211.715кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 45 мм
Высота 71 мм
Ширина 71 мм
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Каталог
Каталог электроустановочных изделий 2024
Дата документа: 03/05/2024
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Размер 92.61 MB
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Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Дата документа: 16/09/2024
Формат ZIP
Размер 318.59 MB
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Техническая документация
Розетки серии AtlasDesign
Дата документа: 19/11/2023
Формат PDF
Размер 473.97 kB
Розетки серии AtlasDesign
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