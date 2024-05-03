Карточ ВЫКЛ задерж. врем, мех, БЕЖЕВЫЙ
Карточ ВЫКЛ задерж. врем, мех, БЕЖЕВЫЙ
Референс: ATN000267
Выключатель Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign в бежевом цвете карточный подходит для сетей 250 В, на ток 10 А. - Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению. - Актуальная функция для отелей. Позволяет управлять энергопотреблением путем помещения и извлечения пластиковой карты в карточный выключатель.
Спецификация
Технические характеристики
EC000029 Кнопочный, самовозвратный, карточный выключатель
Цвет изделия Бежевый
С подсветкой Да
Ширина устройства 71
Номинальное напряжение 250
Основные характеристики
Комплектация изделия механизм с крепежной рамой и центральной платой
Тип продукта выключатель, управляемый карточкой-ключом
Номинальный ток 10 A в 250 В Переменный ток 50 Гц
Область применения гостиница
Серия AtlasDesign
Дополнительные характеристики
Длина зачистки проводов 11 мм
Форма отвертки Pozidriv No 1
Маркировка карточный
Стандарты IEC 60669
Рабочая температура окружающей среды 5-35 °C
Условия эксплуатации
Экологичность не содержит галогенов
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606489583712
|17.5
|12.5
|4.2
|см.
|0.073
|кг.
CAR
|2
|—
|10
|шт.
|13606489583719
|23.2
|19.5
|8.9
|см.
|0.834
|кг.
BAG
|3
|—
|60
|шт.
|43606489583710
|40.4
|24.2
|28.8
|см.
|5.48
|кг.
P12
|4
|—
|1800
|шт.
|—
|120
|80
|101.4
|см.
|176.933
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 40 мм
Высота 71 мм
Ширина 71 мм
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Каталог электроустановочных изделий 2024
Дата документа: 03/05/2024
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Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Дата документа: 16/09/2024
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Размер 318.59 MB
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Техническая документация
Выключатели и переключатели серии AtlasDesign
Дата документа: 05/03/2024
Формат PDF
Размер 620.66 kB
Выключатели и переключатели серии AtlasDesign
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