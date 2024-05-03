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ATN000267
Карточ ВЫКЛ задерж. врем, мех, БЕЖЕВЫЙ
ATN000267
ATN000267

Карточ ВЫКЛ задерж. врем, мех, БЕЖЕВЫЙ

Референс: ATN000267
Линейка AtlasDesign

Выключатель Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign в бежевом цвете карточный подходит для сетей 250 В, на ток 10 А. - Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению. - Актуальная функция для отелей. Позволяет управлять энергопотреблением путем помещения и извлечения пластиковой карты в карточный выключатель.

Спецификация
Технические характеристики
EC000029 Кнопочный, самовозвратный, карточный выключатель
Цвет изделия Бежевый
С подсветкой Да
Ширина устройства 71
Номинальное напряжение 250
Основные характеристики
Комплектация изделия механизм с крепежной рамой и центральной платой
Тип продукта выключатель, управляемый карточкой-ключом
Номинальный ток 10 A в 250 В Переменный ток 50 Гц
Область применения гостиница
Серия AtlasDesign
Дополнительные характеристики
Длина зачистки проводов 11 мм
Форма отвертки Pozidriv No 1
Маркировка карточный
Стандарты IEC 60669
Рабочая температура окружающей среды 5-35 °C
Условия эксплуатации
Экологичность не содержит галогенов
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.360648958371217.512.54.2 см. 0.073кг.
CAR
210шт.1360648958371923.219.58.9 см. 0.834кг.
BAG
360шт.4360648958371040.424.228.8 см. 5.48кг.
P12
41800шт.12080101.4 см. 176.933кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 40 мм
Высота 71 мм
Ширина 71 мм
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Размер 318.59 MB
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Техническая документация
Выключатели и переключатели серии AtlasDesign
Дата документа: 05/03/2024
Формат PDF
Размер 620.66 kB
Выключатели и переключатели серии AtlasDesign
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