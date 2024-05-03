Перекр. ПЕРЕКЛ, сх.7, 10АХ, мех, БЕЖЕВЫЙ
Перекр. ПЕРЕКЛ, сх.7, 10АХ, мех, БЕЖЕВЫЙ
Референс: ATN000271
Механизм Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign в бежевом цвете переключателя 1-клавишного перекрёстного подходит для сетей 250 В, на ток 10 А. - Переключатель позволяют управлять одним источником света с двух точек. - Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению. - Усиленные прямые монтажные лапки для лучшей фиксации механизма в монтажной коробке.
Спецификация
Технические характеристики
EC001590 Выключатель / Переключатель
Сигнальный контакт состояния Нет
Вид/марка материала Термопласт
Высота устройства 71
Номинальный ток (A) 10
Основные характеристики
Номинальный ток 10 A в 250 В Переменный ток 50 Гц
Количество в одном комплекте комплект из 5 шт.
Цветовой оттенок бежевый
Область применения освещение
Серия AtlasDesign
Дополнительные характеристики
Рабочая температура окружающей среды 5-35 °C
Относительная влажность 60-60 %
Исполнительное устройство клавиша
Стандарты IEC 60669
Электрическая износостойкость 40000.0 циклы в соответствии с IEC 60669
Условия эксплуатации
Экологичность не содержит галогенов
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606489583729
|16
|10.5
|4.2
|см.
|0.069
|кг.
CAR
|2
|—
|5
|шт.
|13606489583726
|23
|9.2
|8.9
|см.
|0.406
|кг.
BAG
|3
|—
|20
|шт.
|43606489583727
|40.4
|24.2
|10.6
|см.
|1.808
|кг.
P12
|4
|—
|1800
|шт.
|—
|120
|80
|110.4
|см.
|180.689
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 40 мм
Высота 71 мм
Ширина 71 мм
Документы
Фильтры
Тип документа
Каталог
Каталог электроустановочных изделий 2024
Дата документа: 03/05/2024
Формат PDF
Размер 92.61 MB
Каталог электроустановочных изделий 2024
Каталог
Каталог для дизайнеров 2024
Дата документа: 31/05/2024
Формат PDF
Размер 9.99 MB
Каталог для дизайнеров 2024
BIM модели
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Дата документа: 16/09/2024
Формат ZIP
Размер 318.59 MB
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Техническая документация
Выключатели и переключатели серии AtlasDesign
Дата документа: 05/03/2024
Формат PDF
Размер 620.66 kB
Выключатели и переключатели серии AtlasDesign
Подписаться на электронную рассылку Систэм Электрик
Рекомендуемые продукты
Совместимые продукты