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ATN000287
АУДИОРОЗЕТКА двойная, мех, БЕЖЕВЫЙ
ATN000287

АУДИОРОЗЕТКА двойная, мех, БЕЖЕВЫЙ

Референс: ATN000287
Линейка AtlasDesign

Механизм Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign в бежевом цвете двойной аудиорозетки. - Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению. - Усиленные прямые монтажные лапки для лучшей фиксации механизма в монтажной коробке.

Спецификация
Технические характеристики
EC000018 Розетки и накладки для передачи данных (мультимедиа)
Не содержит (без) галогенов Да
Защитное покрытие поверхности Необработанная
С надписью Нет
Суппорт (опорное кольцо) Нет
Основные характеристики
Тип продукта аудио розетка
Комплектация изделия механизм
Род тока аудио
Тип упаковки Флоупак
Тип соединителя mini-jack
Дополнительные характеристики
Вес нетто 0.071 кг
Минимальная партия для продажи 1
Режим фиксации винты
Тип покрытия глянцевое
Материал термопласт: центральная накладка
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды при хранении -5-50 °C
Экологичность не содержит галогенов
Рабочая температура окружающей среды 5-45 °C
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.36064895837361610.54.4 см. 0.07кг.
CAR
210шт.1360648958373323.219.58.9 см. 0.797кг.
BAG
360шт.4360648958373440.424.228.8 см. 5.073кг.
P12
41800шт.12080101.4 см. 170.173кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 42 мм
Высота 71 мм
Ширина 71 мм
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Каталог
Каталог электроустановочных изделий 2024
Дата документа: 03/05/2024
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Размер 92.61 MB
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Размер 318.59 MB
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Техническая документация
Розетки аудио серии AtlasDesign
Дата документа: 15/03/2024
Формат PDF
Размер 201.48 kB
Розетки аудио серии AtlasDesign
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