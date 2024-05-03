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ATN000289
РОЗЕТКА дв. ТВ+комп, кат. 5Е, мех, БЕЖ
ATN000289

РОЗЕТКА дв. ТВ+комп, кат. 5Е, мех, БЕЖ

Референс: ATN000289
Линейка AtlasDesign

Механизм Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign в бежевом цвете двойной розетки разъёмами RJ45 категория 5е и TV предназначен для удобного и быстрого подключения вашего компьютера и телевизора к соответствующим сетям. - Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению. - Усиленные прямые монтажные лапки для лучшей фиксации механизма в монтажной коробке.

Спецификация
Технические характеристики
EC002605 Многофункциональные (мультимедийные) розетки
Степень защиты (IP) IP20
Количество розеток RJ45 1
Цвет изделия Бежевый
Количество радиоподключений (R) 0
Основные характеристики
Цветовой оттенок бежевый
Количество в одном комплекте 10
Тип продукта многофункциональная розетка
Режим фиксации винты
Тип монтажа утопленный
Дополнительные характеристики
Соединения – клеммы винтовой зажим
Форма головки винта pozidriv № 1
Вес нетто 56 г
Тип покрытия глянцевое
Емкость зажимного соединения 1 x 1.5...2 x 4 мм² для Гибкий кабель(и) 1 x 1.5...2 x 4 мм² для Жесткий кабель(и)
Условия эксплуатации
Рабочая температура окружающей среды 5-35 °C
Степень защиты ip IP20
Экологичность не содержит галогенов
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.36064895860271610.53.5 см. 0.058кг.
CAR
210шт.1360648958602423.219.58.9 см. 0.686кг.
BAG
360шт.2360648958602140.424.228.8 см. 4.407кг.
P12
41800шт.12080101.4 см. 150.193кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 32 мм
Высота 71 мм
Ширина 71 мм
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Каталог
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Дата документа: 03/05/2024
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Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Дата документа: 16/09/2024
Формат ZIP
Размер 318.59 MB
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Техническая документация
Розетка RJ45+TV серии AtlasDesign
Дата документа: 23/11/2023
Формат PDF
Размер 342.92 kB
Розетка RJ45+TV серии AtlasDesign
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