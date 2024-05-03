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ATN000299
ATLASDESIGN ВЫВОД КАБЕЛЯ, механизм, БЕЖЕВЫЙ
ATN000299

ATLASDESIGN ВЫВОД КАБЕЛЯ, механизм, БЕЖЕВЫЙ

Референс: ATN000299
Линейка AtlasDesign

Вывод кабеля Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign в бежевом цвете. - Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению. - Усиленные прямые монтажные лапки для лучшей фиксации механизма в монтажной коробке.

Спецификация
Технические характеристики
EC000018 Розетки и накладки для передачи данных (мультимедиа)
Не содержит (без) галогенов Да
Защитное покрытие поверхности Необработанная
С надписью Нет
Суппорт (опорное кольцо) Нет
Основные характеристики
Тип продукта Кабельный вывод
Серия AtlasDesign AtlasDesign
Категория - аксессуар/отдельная деталь принадлежности для укладки кабеля
Цветовой оттенок бежевый
Комплектация изделия механизм
Дополнительные характеристики
Номинальный ток 16 A
Емкость зажимного соединения
Соединения – клеммы винтовые зажимы
Материал термопласт: крышка механизма
Температура окружающей среды при хранении 0-35 °C
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP20
Экологичность не содержит галогенов
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.36064897106751611.55.1 см. 0.052кг.
CAR
210шт.1360648971067223.219.58.9 см. 0.623кг.
BAG
360шт.2360648971067940.424.228.8 см. 4.032кг.
P12
41800шт.12080101.4 см. 138.936кг.
Логистические данные Нетто
Высота 71 мм
Ширина 49 мм
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Тип документа
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Дата документа: 03/05/2024
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Размер 92.61 MB
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Размер 318.59 MB
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Дата документа: 10/09/2024
Формат PDF
Размер 1.3 MB
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