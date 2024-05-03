ATLASDESIGN КОРОБКА для наружного монтажа, АЛЮМИНИЙ
ATLASDESIGN КОРОБКА для наружного монтажа, АЛЮМИНИЙ
Референс: ATN000300
Коробка наружного монтажа Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign в цвете алюминий. - Позволяет установить любую функцию скрытого монтажа на стену (как изделие открытого монтажа). - Благодаря специальным соединителям, входящим в комплект изделия, несколько коробок можно соединить между собой. - Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению.
Спецификация
Технические характеристики
EC000080 Корпус (адаптер) для накладного монтажа ЭУИ скрытой установки
Цвет изделия Алюминий
Ориентация монтажа Вертикальн.
Глубина устройства 35
Ширина устройства 84
Основные характеристики
Количество в одном комплекте комплект из 10 шт.
Назначение продукта штепсельная розетка
Серия AtlasDesign
Тип упаковки Флоупак
Минимальная партия для продажи 1
Дополнительные характеристики
Тип монтажа открытый
Количество постов 1-постовая
Вес нетто 0.056 кг
Режим фиксации винты
Материал термопласт
Условия эксплуатации
Экологичность не содержит галогенов
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606489583781
|17.5
|12.5
|3.7
|см.
|0.057
|кг.
CAR
|2
|—
|10
|шт.
|13606489583788
|23.2
|19.5
|8.9
|см.
|0.674
|кг.
BAG
|3
|—
|60
|шт.
|43606489583789
|40.4
|24.2
|28.8
|см.
|4.335
|кг.
P12
|4
|—
|1800
|шт.
|—
|120
|80
|101.4
|см.
|148.03
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 35 мм
Высота 84 мм
Ширина 84 мм
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