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ATN000300
ATLASDESIGN КОРОБКА для наружного монтажа, АЛЮМИНИЙ
ATN000300

ATLASDESIGN КОРОБКА для наружного монтажа, АЛЮМИНИЙ

Референс: ATN000300
Линейка AtlasDesign

Коробка наружного монтажа Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign в цвете алюминий. - Позволяет установить любую функцию скрытого монтажа на стену (как изделие открытого монтажа). - Благодаря специальным соединителям, входящим в комплект изделия, несколько коробок можно соединить между собой. - Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению.

Спецификация
Технические характеристики
EC000080 Корпус (адаптер) для накладного монтажа ЭУИ скрытой установки
Цвет изделия Алюминий
Ориентация монтажа Вертикальн.
Глубина устройства 35
Ширина устройства 84
Основные характеристики
Количество в одном комплекте комплект из 10 шт.
Назначение продукта штепсельная розетка
Серия AtlasDesign
Тип упаковки Флоупак
Минимальная партия для продажи 1
Дополнительные характеристики
Тип монтажа открытый
Количество постов 1-постовая
Вес нетто 0.056 кг
Режим фиксации винты
Материал термопласт
Условия эксплуатации
Экологичность не содержит галогенов
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.360648958378117.512.53.7 см. 0.057кг.
CAR
210шт.1360648958378823.219.58.9 см. 0.674кг.
BAG
360шт.4360648958378940.424.228.8 см. 4.335кг.
P12
41800шт.12080101.4 см. 148.03кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 35 мм
Высота 84 мм
Ширина 84 мм
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Тип документа
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Каталог
Каталог электроустановочных изделий 2024
Дата документа: 03/05/2024
Формат PDF
Размер 92.61 MB
Каталог электроустановочных изделий 2024
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Размер 9.99 MB
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BIM модели
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Дата документа: 16/09/2024
Формат ZIP
Размер 318.59 MB
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Официальные письма
Отказное письмо для позиций, не требующих сертификатов
Дата документа: 10/09/2024
Формат PDF
Размер 1.3 MB
Отказное письмо для позиций, не требующих сертификатов
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