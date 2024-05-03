ATLASDESIGN 1-постовая РАМКА, АЛЮМИНИЙ
ATLASDESIGN 1-постовая РАМКА, АЛЮМИНИЙ
Референс: ATN000301
Рамка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign в цвете алюминий одинарная. - Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению. - Позволяет гармонично вписать электроустановочное изделие в интерьер помещения.
Спецификация
Технические характеристики
EC000007 Рамка для электроустановочных устройств
Количество постов по вертикали 1
Количество модулей по горизонтали (для модульных серий) 1
Степень защиты (IP) IP20
Прозрачный Нет
Основные характеристики
Режим фиксации 4 точки крепления
Область применения монтаж
Цветовой оттенок Алюминий
Тип продукта рамка
Количество мест 1-постовая горизонтальная/вертикальная
Дополнительные характеристики
Поверхность декоративное покрытие
Стандарты EN 60669-1
Расстояние между центрами 71 мм
Материал ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол): рамка
Вес нетто 0.017 кг
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP20
Экологичность не содержит галогенов
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606489583798
|16.5
|10.5
|1.3
|см.
|0.018
|кг.
CAR
|2
|—
|20
|шт.
|13606489583795
|23.2
|19.5
|8.9
|см.
|0.46
|кг.
BAG
|3
|—
|120
|шт.
|43606489583796
|40.4
|24.2
|28.8
|см.
|3.049
|кг.
P12
|4
|—
|3600
|шт.
|—
|120
|80
|101.4
|см.
|109.456
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 12 мм
Высота 83 мм
Ширина 83 мм
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Дата документа: 16/09/2024
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