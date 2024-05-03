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ATN000308
ATLASDESIGN АДАПТЕР 45, АЛЮМИНИЙ
ATN000308

ATLASDESIGN АДАПТЕР 45, АЛЮМИНИЙ

Референс: ATN000308
Линейка AtlasDesign

Адаптер Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign в цвете алюминий. - Позволяет совмещать рамки AtlasDesign с механизмами других серий, размер которых 45х45 мм. - Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению.

Спецификация
Технические характеристики
EC002250 Переходник-адаптер/рамка промежуточная для электроустановочных устройств
Цвет изделия Алюминий
Степень защиты (IP) IP20
С откидной крышкой Нет
Размеры Проектный адаптер
Основные характеристики
Категория - аксессуар/отдельная деталь принадлежности для применения
Количество разъемов (гнёзда) 0
Цветовой оттенок Алюминий
Поставляемое оборудование адаптер
Серия AtlasDesign AtlasDesign
Дополнительные характеристики
Тип покрытия окрашенный
Вес нетто 0.0114 кг
Режим фиксации щелчком
Тип крышки без крышки
Направление установки горизонтальная/вертикальная
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.36064817178181610.51.4 см. 0.014кг.
CAR
25шт.13606481717815189.56.5 см. 0.089кг.
BAG
340шт.2360648171781240.419.614 см. 0.88кг.
P12
43360шт.3360648171781912080113 см. 93.284кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 12.1 мм
Высота 71 мм
Ширина 71 мм
Документы
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Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Каталог
Каталог электроустановочных изделий 2024
Дата документа: 03/05/2024
Формат PDF
Размер 92.61 MB
Каталог электроустановочных изделий 2024
Каталог
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Дата документа: 31/05/2024
Формат PDF
Размер 9.99 MB
Каталог для дизайнеров 2024
BIM модели
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Дата документа: 16/09/2024
Формат ZIP
Размер 318.59 MB
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Официальные письма
Отказное письмо для позиций, не требующих сертификатов
Дата документа: 10/09/2024
Формат PDF
Размер 1.3 MB
Отказное письмо для позиций, не требующих сертификатов
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