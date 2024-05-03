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ATN000311
1-кл ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.1, 10АХ, мех, АЛЮМ
ATN000311
ATN000311
ATN000311
ATN000311
ATN000311
ATN000311

1-кл ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.1, 10АХ, мех, АЛЮМ

Референс: ATN000311
Линейка AtlasDesign

Механизм выключателя 1-клавишного Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign в цвете алюминий подходит для сетей 250 В, на ток 10 А. - Усиленные прямые монтажные лапки для лучшей фиксации механизма в монтажной коробке. - Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению.

Спецификация
Технические характеристики
EC001590 Выключатель / Переключатель
Сигнальный контакт состояния Нет
Вид/марка материала Термопласт
Высота устройства 71
Номинальный ток (A) 10
Основные характеристики
Режим фиксации винты
Минимальная партия для продажи 1
Тип продукта выключатель
Тип упаковки Флоупак
Серия AtlasDesign
Дополнительные характеристики
Рабочая температура окружающей среды 5-35 °C
Форма отвертки Pozidriv No 1
Тип монтажа утопленный
Вес нетто 0.072 кг
Тип покрытия матовый
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP20
Экологичность не содержит галогенов
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.36064895838421610.54.2 см. 0.068кг.
CAR
210шт.1360648958384923.219.58.9 см. 0.778кг.
BAG
360шт.4360648958384040.424.228.8 см. 4.958кг.
P12
41800шт.12080101.4 см. 166.735кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 40 мм
Высота 71 мм
Ширина 71 мм
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Размер 318.59 MB
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Техническая документация
Выключатели и переключатели серии AtlasDesign
Дата документа: 05/03/2024
Формат PDF
Размер 620.66 kB
Выключатели и переключатели серии AtlasDesign
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