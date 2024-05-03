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ATN000329
Розетка USB A+C 45W «AtlasDesign» С/У б/РАМКИ (230В, 3А)
ATN000329

Розетка USB A+C 45W «AtlasDesign» С/У б/РАМКИ (230В, 3А)

Референс: ATN000329
Линейка AtlasDesign

Розетка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign (цвет алюминий) двойная USB с разъемами типа A+C высокоскоростная. - Самая современная USB-зарядка с двумя разъемами позволяет заряжать как стандартные мобильные устройства через разъем типа А, так и новейшие устройства с разъемом типа С. - Позволяет заряжать смартфоны последнего поколения, которые поддерживают функцию быстрой зарядки. - Мощность: тип-A – 7.5 Вт, тип-С - 45Вт. - Поддерживает современные протоколы быстрой зарядки QC, PD, последних версий. - Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению.

Спецификация
Технические характеристики
EC002949 USB розетка (зарядное устройство)
Степень защиты (IP) IP20
Цвет Алюминий
Частота 50-60
Макс. выход. ток 2250
Основные характеристики
Выходной ток 2.25A
Тип продукта USB-розетка
Комплектация изделия механизм
Серия AtlasDesign
Серия продукта AtlasDesign
Дополнительные характеристики
Режим фиксации винтами
Выходное напряжение Тип-A: 5.0 В - 1.5A 7.5В; Тип-С 5-20.0 В - 2,25A 45 В
Стандарты EAC, 037
Тип монтажа скрытый
Тип соединителя USB тип-А, USB тип-С
Условия эксплуатации
Сертификаты EAC
Степень защиты ip IP20
Стандарты TP TС 004/2011
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.36064822111869.67.25.2 см. 0.145кг.
CAR
28шт.1360648221118323.219.58.9 см. 1.263кг.
BAG
316шт.2360648221118040.424.210.6 см. 2.709кг.
P12
41440шт.3360648221118712080110.4 см. 261.761кг.
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Дата документа: 03/05/2024
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Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Дата документа: 16/09/2024
Формат ZIP
Размер 318.59 MB
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
С-ТР ТС-ЭМС, С-ТР ТС-НВО
ЕАЭС RU С-RU.НА46.В.07778_24
Формат PDF
Размер 1.35 MB
Срок действия: 04/04/2024 - 03/04/2029
ЕАЭС RU С-RU.НА46.В.07778_24
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