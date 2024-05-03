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ATN000333
USB РОЗЕТКА, 5В/2,1 А, механизм, АЛЮМ
ATN000333

USB РОЗЕТКА, 5В/2,1 А, механизм, АЛЮМ

Референс: ATN000333
Линейка AtlasDesign

Механизм Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign в цвете алюминий розетки для зарядки с двумя разъёмами USB с выходными напряжением 5 В постоянного тока и выходами с номинальным током по 2,1 А. - USB розетка позволяет напрямую заряжать одно или два мобильных устройства. - Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению. - Усиленные прямые монтажные лапки для лучшей фиксации механизма в монтажной коробке.

Спецификация
Технические характеристики
EC002949 USB розетка (зарядное устройство)
Степень защиты (IP) IP20
Цвет Алюминий
Частота 50-60
Макс. выход. ток 2100
Основные характеристики
Выходной ток 2.1 A
Серия AtlasDesign AtlasDesign
Комплектация изделия механизм
Тип продукта USB-розетка
Дополнительные характеристики
Тип упаковки Флоупак
Область применения зарядное устройство
Максимальная потребляемая мощность в вт 0.3 Вт
Тип подключения 2.0 USB 2.0 порт 5 V постоянный ток, максимальный ток нагрузки: 2.1 A
Тип защиты защита от короткого замыкания
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.36064897019019.67.25.2 см. 0.081кг.
CAR
28шт.1360648970190823.219.58.9 см. 0.75кг.
BAG
348шт.2360648970190540.424.228.8 см. 4.793кг.
P12
41440шт.12080101.4 см. 161.787кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 39 мм
Высота 71 мм
Ширина 71 мм
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Тип документа
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Каталог
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Дата документа: 16/09/2024
Формат ZIP
Размер 318.59 MB
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Техническая документация
Розетка USB(A+A) cерии AtlasDesign
Дата документа: 19/11/2023
Формат PDF
Размер 329.07 kB
Розетка USB(A+A) cерии AtlasDesign
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