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ATN000335
Термостат электронный "AtlasDesign" С/У (230В, 10А, вынос. датчик)
ATN000335
ATN000335

Термостат электронный "AtlasDesign" С/У (230В, 10А, вынос. датчик)

Референс: ATN000335
Линейка AtlasDesign

Термостат Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign электронный для теплого пола, с датчиком, 10 A в цвете алюминий Обеспечит комфортное регулирование температуры пола и идеально впишется в интерьер помещений. Ном. напряжение: 230 В Частота: 50 Гц Электронная защита от перенапряжения Диапазон регулирования: от +5 до +45 °С Датчик температуры пола в комплекте (кабель 2,5 м), тип NTC Степень защиты от пыли и влаги: IP20

Спецификация
Технические характеристики
EC010927 Комнатный терморегулятор / термостат
Глубина 52
Регулировочная характеристика PI
Номинальный ток (A) 10
Потребление энергии в режиме ожидания 0
Основные характеристики
Цветовой оттенок Алюминий
Серия AtlasDesign AtlasDesign
Комплектация изделия механизм
Тип продукта термостат
Оборудование в комплекте датчик присутствия
Дополнительные характеристики
Тип управления поворотная ручка
Тип монтажа утопленный
Режим фиксации винты
Емкость зажимного соединения 2 x 2,5 мм²
[ue] номинальное рабочее напряжение 230 В переменный ток в 50/60 Гц
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.36064810418529.67.25.2 см. 0.08кг.
CAR
28шт.23.219.58.9 см. 1.879кг.
BAG
316шт.2360648104185640.424.210.6 см. 1.66кг.
P12
41440шт.12080110.4 см. 167.355кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 52 мм
Высота 71 мм
Ширина 71 мм
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Дата документа: 10/09/2024
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Размер 1.3 MB
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